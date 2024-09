Qué pasó con Pedro Sánchez y Anne Hathaway: el premio que la actriz no le entregó

A bombo y platillo. Así se había anunciado que la actriz estadounidense, Anne Hathaway, -embajadora de ONU Mujeres-, iba a entregar un galardón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero finalmente, no pudo ser.

Sánchez sí estuvo, pero Anne Hathaway, no. Y eso que el ministro de Transportes, Óscar Puente, había asegurado que ni Feijóo podía superar este encuentro del presidente con la afamada actriz estadounidense.

El momento se iba a producir en una gala organizada durante la Semana de Alto Nivel de la ONU, pero finalmente la actriz no pudo desplazarse a Nueva York por problemas personales y Sánchez recibió el reconocimiento por parte de otra persona.

El acto correspondía a una cena organizada por ONU mujeres y, en concreto, la iniciativa "He For She" (Él por ella), que en su décimo aniversario le ha distinguido por su compromiso por la igualdad. Anne Hathaway iba a actuar de moderadora, como embajadora de esa organización de Naciones Unidas.

Compromiso con la igualdad

Aun así, el presidente asistió a la cena y reclamó "alzar la voz" para conseguir una igualdad de género que aseguró que aún no es real y que sigue siendo por ahora una aspiración.

Sánchez expresó su orgullo por el hecho de que se haya considerado a España no solo un país socio, sino líder en este ámbito, antes de lamentar que se esté asistiendo a retrocesos en muchos derechos.

"Debemos alzar la voz y recordar al mundo que, por desgracia, la igualdad de género aún no es una realidad, sino una aspiración. No es un lujo, sino una necesidad. No es un capricho progresista, sino un derecho humano básico que nos concierne a todos", añadió.

El jefe del Ejecutivo explicó que la defensa de los derechos de las mujeres es uno de los objetivos que guían la acción de su Gobierno, y explicó que en los últimos años ha hecho del feminismo la piedra angular de su agenda política, con medidas legislativas y recursos para avanzar en la igualdad de género.