Qué hago si encuentro un perro o un gato abandonado en la calle: esto dice la Ley animal

La nueva Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, regula varios aspectos de nuestra relación con los animales con el objetivo de prevenir el abuso o maltrato a los animales, así como incentivar una tenencia responsable de mascotas.

A pesar de la mayor concienciación y las sanciones aprobadas para luchar contra ello, la problemática del abandono de animales sigue siendo una realidad en nuestro país.

Qué hacer si encuentras un animal abandonado

Encontrarnos con un animal abandonado, puede hacernos actuar por impulso y llevárnoslo a casa. Sin embargo, debemos tener claro los pasos a seguir para evitar un problema legal, ya que la legislación española ofrece pautas claras para proteger a estos indefensos compañeros de cuatro patas.

Si encontramos un perro o gato herido o enfermo, nuestro deber es comunicarlo a las autoridades locales. Cada Ayuntamiento tiene su procedimiento en estos casos, pero es imprescindible que el animal sea visto por un veterinario, ya sea en un centro de recogida y atención municipal o donde indique la autoridad local.

A pesar de que es el Ayuntamiento de cada localidad quien debe hacerse cargo del animal abandonado, otra opción es contactar con las protectoras o centros de recogida de animales de tu población, donde pueden tomar las medidas pertinentes para encontrar al dueño del animal.

Tanto gatos como perros, deberían llevar obligatoriamente un chip identificativo. Si el dueño del animal cumple la legalidad vigente, con el chip es fácil identificar al propietario y devolverle al animal. Sin embargo, hay algunos que no llevan el chip identificativo, con lo que puede complicarse la tarea de identificar a sus dueños. Si el animal no lleva chip y no es posible identificar de quién es, podemos adoptarlo si así lo deseamos.

Hay que tener en cuenta que, en ese caso, es necesario poner al día las vacunas, registrarlo correctamente y cumplir todas las obligaciones que marca la Ley de Bienestar Animal para garantizar el correcto trato de nuestra nueva mascota.