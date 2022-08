Qué se celebra el 15 de agosto: en qué provincias es festivo

El próximo lunes 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen María, es decir, la creencia de que el cuerpo y el alma de la Virgen María, madre de Jesús, fue llevado al Cielo tras terminar sus días en la Tierra. Por este motivo, se considera festivo en todo el país.

A pesar de que con el paso del tiempo, los orígenes cristianos de esta festividad han quedado disueltos en el imaginario colectivo, algunas localidades siguen acogiendo distintas procesiones en esta fecha.

Una jornada de carácter retribuido y no recuperable

En el calendario laboral, cada 15 de agosto suele ser una fecha de descanso asegurada, salvo que coincida con un domingo como ocurrió el año pasado, cuando tan solo cinco comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León) conservaron el festivo como una fiesta de carácter autonómico.

Sin embargo, este año, la Asunción de la Virgen se recoge como un día de carácter retribuido y no recuperable en el calendario laboral de toda España, por lo que las comunidades no lo pueden modificar y no habrá excepción en ninguna región. De esta manera, una gran mayoría de trabajadores tendrán la posibilidad de hacer un puente de tres días.

Asimismo, muchos municipios y regiones de España celebran fiestas durante esta jornada, como es el caso de Madrid y las Fiestas de la Paloma en el parque de Las Vistillas del barrio de La Latina.

Otros festivos nacionales en el calendario laboral 2022

El calendario laboral en España contempla 14 días festivos, de los cuales solo ocho son de carácter nacional y se disfrutan en toda España. A esta lista se suman cuatro festivos autonómicos y dos locales.

De momento, este año ya se han celebrado tres festivos nacionales: el 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor) y 15 de abril (Viernes Santo). Finalmente, este lunes se llevará a cabo el cuarto día con la Asunción de la Virgen María al cielo. Tras este festivo nacional en pleno verano, habrá que esperar hasta el próximo 12 de octubre (Fiesta de la Hispanidad) para disfrutar de otro día de descanso en todo el territorio.

Los festivos restantes son: 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) y 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

Cabe destacar que estas fechas no pueden ser modificadas por las comunidades autónomas, por lo que debe ser festivo en todo el país sin excepción.