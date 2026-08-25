Protección Civil confina dos barrios de Barcelona por un incendio en Collserola

Protección Civil ha enviado dos avisos Es-Alert consecutivos para reiterar la orden de confinamiento en los barrios barceloneses de Ciutat Meridiana y Torre Baró debido al incendio declarado este martes por la tarde en la zona de Collserola.

El fuego se ha originado en la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris, y ha obligado a activar el plan Infocat en fase de alerta. Protección Civil ha pedido a los vecinos permanecer confinados y al resto de la población no acercarse a la zona, además de limitar los desplazamientos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Un amplio dispositivo trabaja en la extinción

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado su Plan de Actuación Municipal por Incendios Forestales. A las 17.00 horas trabajaban en la zona 17 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat. La Guardia Urbana también ha desplegado efectivos para asegurar el perímetro y regular el tráfico. Además, se ha comunicado la situación a los municipios limítrofes con Collserola.

El consistorio ha restringido el acceso a la carretera de Horta, en Cerdanyola del Vallès; la carretera del cementerio de Collserola y la carretera de les Roquetes, donde se habría iniciado el incendio. Los Bomberos de la Generalitat han pedido a la población seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las labores de extinción.

Precauciones por la peste porcina africana

El incendio afecta además a una zona considerada de alto riesgo por peste porcina africana (PPA), por lo que los Agentes Rurales de la Generalitat han extremado las medidas de precaución. Para evitar una posible propagación del virus, se han activado protocolos de bioseguridad y se han desplegado equipos de desinfección destinados a limpiar los vehículos y equipos utilizados por los servicios de emergencia.