OPERACIÓN DEL PAPA

La primera foto del papa León XIV tras su operación de pulmón

El Pontífice, con aparente buen aspecto, oficia una misa junto a su secretario personal en el hospital de Roma donde continúa ingresado.

Qué es Uniportal VATS, la técnica del cirujano español Diego González Rivas que se ha aplicado en la operación del papa León XIV

ondacero.es | EFE

Madrid |

El Vaticano ha publicado la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón.
El Vaticano ha publicado la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón. | EFE/ Vatican Media

El Vaticano ha publicado este viernes la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado.

Las dos fotografías, que muestran al papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas este mediodía de viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario peruano.

En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, "en ese momento se encontraba libre de servicio", según ha precisado el Vaticano. Y también asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El papa agradece la labor a médicos, enfermeros y auxiliares

Durante su homilía, el papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, "por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", según el Vaticano.

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

En su cuarto día ingresado, León XIV muestra una "mejoría constante" y ya ha recobrado una "completa autonomía", según el último boletín de sus médicos.

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