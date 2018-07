"ME AT THE ZOO"

Se cumplen diez años del primer vídeo que se subió a YouTube

Hace diez años, nacía la plataforma de YouTube, en febrero de 2005, de la mano de tres antiguos trabajadores de PayPal. Por aquel entonces, no estaba explotado el terreno de los vídeos en Internet, ni existían los virales. El primer "Me at the zoo", se subió un 23 de abril de 2005 y ya tiene 19 millones de reproducciones.

agencias | Madrid | Actualizado el 18/07/2018 a las 11:33 horas