¿Es posible una infección como la de 'The Last of Us'? Estos son los hongos más peligrosos para la salud, según la OMS

'The Last of Us' sigue batiendo récords de audiencia desde que se estrenó el pasado mes de enero. La serie plantea un futuro apocalítico en el que los seres humanos se han convertido en una especie de 'zombies' tras infectarse con un hongo que controla su cerebro.

El hongo en cuestión es el 'Cordyceps', que existe en la vida real y es famoso por ser el parásito de las 'hormigas zombies'. Este género de hongos afecta a los insectos y son capaces de manipularles, ya que acaban controlando su sistema nervioso.

El 'Cordyceps' invade el cerebro de la hormiga y lo inunda con sustancias químicas. El insecto, entonces, permanece bajo un 'efecto narcótico' y comienza a moverse de forma errática y a sufrir convulsiones hasta encontrar un lugar con las condiciones más favorables para desarrollarse.

Esto es similar a lo que le ocurre a los humanos en 'The Last of Us'. El hongo se apodera del infectado y controla todos sus movimientos hasta que éste acaba muriendo. ¿Es posible que pase en la vida real? ¿Puede un hongo de este tipo infectar a un humano?

Según los expertos, existen más de 600 especies de 'Cordyceps' en todo el mundo, pero, para nuestra tranquilidad, es muy improbable que puedan mutar de insectos a humanos.

En este sentido el doctor Francesc Marco, microbiólogo experto en hongos del Hospital Clínic de Barcelona, descarta en el portal 'Saber Vivir' que un hongo infectivo como el 'Cordyceps' pueda llegar a controlar a los humanos.

Cómo se contagian los hongos

Vivimos rodeados de hongos y la mayoría de ellos no suponen ningún riesgo grave para los humanos. Sin embargo sí pueden causar enfermedades cuando las defensas están bajas o hay alguna herida en la piel. Suelen ser afecciones leves y superficiales de fácil tratamiento, pero hay algunos hongos que pueden provocar lesiones más severas que afectan a órganos como los pulmones (esporotricosis, histoplasmosis o aspergilosis, entre otras).

Y ¿cómo se produce el contagio? Normalmente cuando la piel entra en contacto con un objeto contaminado. También puede ocurrir que inhalemos las esporas que el hongo expulsa y se transportan por el aire, como ocurre con el moho.

Los hongos que pueden provocar enfermedades graves

Los hongos matan al año a millón y medio de personas. La OMS ha elaborado una lista con los 19 hongos más peligrosos para la salud y los ha dividido en tres categorías según el riesgo que suponen para las personas. Estos son los cuatro que más preocupan: