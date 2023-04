La pareja de hermanos con dos hijos en común ahora lucha para poder casarse

Una chica de 20 años que fue abandonada por su padre se entera que su progenitor había tenido otro hijo con una madre diferente a la suya. Es en ese momento cuando decide buscarle para lo que acude a las redes sociales. Finalmente da con él en Facebook y empiezan a hablar para conocerse.

Hasta ahí puede ser una historia de película de sobremesa de domingo. La situación da un giro. Ambos intensifican el contacto, comienzan a tener una relación más cercana hasta que finalmente se dan cuenta de su atracción amorosa. Lejos de reprimirse comienzan una relación sentimental que en los primeros dos años mantuvieron oculta hasta que finalmente confesaron a su entorno lo que estaba pasando.

El padre de ambos recuperó la relación con Ana como se llama la protagonista. Su madre en cambio, no entendía la situación. En 2017, ambos se dieron a conocer en un programa de televisión. En ese momento, aseguraron que tenían intención de tener hijos algo que escandalizó a la opinión pública.

El matrimonio, su deseo

La pareja, Ana y Daniel, ha vuelto a los focos. Ahora se sabe que cumplieron su deseo de ser padre y ya tienen dos hijos de los que se desconoce los detalles. El medio 'El Español' recoge ahora su intención de casarse. Sin embargo, no parece un trámite fácil.

El Código Civil de España prohíbe el matrimonio entre parientes directos. No es un delito, ya que desde 1978 el incesto no figura como prohibido. Esta situación conlleva que Daniel no conste como el padre de sus hijos, sino que aparezca como su tío. Para poder casarse, Ana debería renunciar a su padre y que alguien la adoptara. "Las sociedades deben avanzar y no anclarse en tradicionalismos. A los homosexuales tampoco les dejaban casarse y ahora sí pueden", señala Ana en El Español.

En cuanto al riesgo genético de sus hijos, de sufrir enfermedades, la pareja comenta que en casos de consanguinidad la posibilidad es de un 4% mayor que en parejas que no tienen genes comunes. Para asegurarse, se hicieron una prueba genética en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona que descartaba que compartieran genes de enfermedades recesivas lo que reducía mucho ese riesgo.