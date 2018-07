Palestina censura la prohibición de su bandera en Eurovisión

En una carta que publica hoy la agencia "Maan" dirigida al presidente de la Unión Europea de radiodifusión (UER), Jean-Paul Philippot, organizadora del certamen, Erekat expresa su "perplejidad e indignación" ante la decisión, que también incluye la prohibición expresa de banderas de entidades políticas en disputa como Crimea, Nagorno-Karabakh, Chipre del Norte o el Daesh.

Tras incluir entre las banderas prohibidas las de Kosovo, Crimea, Palestina o la Ikurriña vasca y provocar duras críticas de Madrid, la organización del concurso musical recordó ayer que solo acepta las banderas de los Estados representados en la competición.

Una política de autorización de banderas que tiene por objetivo evitar que el certamen se politice o se use con fines comerciales, según explicó el portavoz de la UER, Dave Goodman, quien aclaró que "la política de banderas no tiene por objetivos ningún territorio u organización específico y ciertamente no compara a unos con otros".

Pese a todo, el líder de la OLP y negociador jefe palestino manifestó en su carta a Philippot: "Su decisión de excluir la bandera de Palestina, un país reconocido por 138 naciones del mundo y que tiene estatus de observador de la ONU, es discriminatoria y una grave ofensa contra nuestra nación".

Subrayó que la bandera nacional palestina ha sido alzada "en todos los países europeos en sus representaciones diplomáticas", incluida Suiza, donde se encuentra la sede de la EBU.

También subrayó que la edición de este año del concurso anual, que tendrá lugar el próximo 14 de mayo, se celebrará en Suecia, el primer país comunitario que oficialmente ha reconocido el estado de Palestina.

"Su decisión es totalmente tendenciosa e inaceptable. Pedimos que revoque inmediatamente esa vergonzosa decisión", le solicita Erekat en la misiva en la que también exige de manera específica una disculpa ante los "millones de palestinos en todo el mundo".

Eurovisión nunca ha invitado a un representante palestino a participar en el concurso, en el que Israel participa desde 1973.