Orgullo 2022: Qué significan los colores de la última versión de la bandera LGTBI

El Orgullo LGTBIQ+ ha vuelto a las calles tras dos años sin celebrarse por la pandemia. Una semana cargada de eventos que arrancaron el pasado 1 de julio y que culmina este sábado con una multitudinaria manifestación en Madrid por los derechos del colectivo.

Durante estos días, decenas de banderas han colgado de los balcones con los colores del arcoíris y otros como el azul clarito, rosa clarito y blanco; marrón y negro y el triángulo amarillo con el círculo morado. Todos ellos representan las distintas identidades de género y orientaciones sexuales incluidas en el colectivo LGTBIQ+. Pero, ¿qué significa cada uno de ellos?

Qué representan los colores de la bandera LGTBI

Empecemos analizando los colores del arcoíris que tiñen la bandera "tradicional" diseñada por el activista americano Gilbert Baker en 1978. El rojo hace referencia a la sexualidad y la vida; el naranja representa la salud; el amarillo, la luz del sol; el verde, la naturaleza; el turquesa, el arte; el azul, la serenidad y el violeta, el espíritu.

Esta bandera ha sido durante años símbolo de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+, pero recientemente se ha ido actualizando e incorporando más colores. Así en 2018, el diseñador gráfico Daniel Quasar, propuso incluir el azul y rosa claritos y el blanco para dar visibilidad a la comunidad 'trans' y el marrón y el negro que representan a los 'POC' ('People Of Color', personas de color).

Los colores azul y rosa claritos y el blanco representan a los chicos (azul), las chicas (rosa) y las personas intersexuales, que están en transición o identifican con el género neutro (blanco).

La última versión de la bandera incluye un triángulo amarillo y un círculo morado y fue diseñada por 'le' activista por los derechos intersexuales Valentino Vecchietti para da visibilidad a la lucha de este colectivo.

Qué significan las siglas LGTBIQ+

El acrónimo LGTBIQ+ engloba toda la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género que existen a día de hoy. Estas siglas designan al colectivo compuesto por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +, que nos indica que el colectivo sigue en constante crecimiento.

El término comenzó a usarse en la década de los 90 cuando solo estaba compuesto por las siglas LGB o LGBT como reemplazo de la expresión “comunidad gay” que no representaba todo el colectivo. El nuevo acrónimo es fruto de las reivindicaciones de la diversidad infrarrepresentada fuera de la cisheteronormatividad, es decir, las que no encajan en las creencias e ideas relacionadas con lo heterosexual y cisgénero .

Las dos primeras siglas, lesbianas y gays, hace referencia a la homosexualidad de mujeres y hombres. La B describe a las personas bisexuales, aquellas que sienten atracción por ambos géneros. La T es más controvertida, ya que hace referencia a transgéneros, personas cuya identidad no coincide con su género biológico, transexuales, personas transgénero que han realizado su transición o están en ella mediante medicación u operaciones de cambio de sexo, y travestis, personas que se visten y se comportan como lo hace normativamente el género opuesto.

A medida que esta comunidad avanza y progresa, ha ido añadiendo siglas como la I, que designa a personas intersexuales, aquellas que tienen características propias de ambos sexos y esto les obstaculiza agruparse en uno en concreto, por lo que no renuncian a ninguno, o la Q de queer, palabra inglesa que se traduce como raro o extraño y que es usada para denominar a aquellas personas que no quieren etiquetarse dentro de lo socialmente establecido como norma. Este último era utilizado de manera despectiva en el siglo XIX para descalificar a personas que no se comportaban como deberían según su género. El colectivo se apropió de él para designar a quienes quieren vivir libremente sin ser discriminado por no reconocerse por las etiquetas impuestas socialmente.

En el + se recogen otras minorías como los pansexuales, personas que sienten atracción sin necesidad de fijarse en el género de la otra persona, los asexuales, aquellos que no tienen ningún interés sexual, o los demisexuales, los cuales necesitan conocer a la otra persona bien para sentir atracción. También hay personas que no se sienten identificadas por ningún género, los conocidos como no binarios.