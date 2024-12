Onda Cero, en este 2024 y siempre: así te hemos contado la actualidad en 2024

Despedimos un año 2024 cargado de noticias, en el que te hemos acompañado cada día para contarte todo aquello que te interesa. Somos tu fiel compañía a cualquier hora, ofreciéndote toda la información actualizada y al instante, desplazándonos hasta el lugar donde ocurren las cosas, para acercarte todo lo que acontece dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por las mañanas Carlos Alsina te despierta con Más de uno, las sobremesas corren a cargo de Jaime Cantizano en Por fin y por la noche Rafa Latorre repasa la actualidad desde La brújula, sin olvidar los fines de semana de Julia Otero en Julia en la onda. Toda la información deportiva la has podido seguir con Edu García en Radioestadio, y Rocío Martínez y Edu Pidal en Radioestadio noche.

Este año y siempre, somos tu radio.

Lo que pasa aquí

Este año hemos presenciado la celebración de las elecciones vascas y al Parlamento Europeo, con un especial énfasis en las catalanas, con el regreso a España de Carles Puigdemont y su posterior retorno a Waterloo. Pero todo el foco político ha estado en torno a los continuos escándalos como el caso Koldo, Begoña Gómez (que supuso un punto de inflexión en la presidencia de Pedro Sánchez) la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Íñigo Errejón o la gestión de la DANA de Valencia, donde tuvimos la oportunidad de estar cerca de los afectados, escucharlos, darles voz y hablar con los Reyes de España.

Lo que pasa allí

El punto de mira ha estado puesto en grandes conflictos que afectan en el panorama internacional, como la Guerra de Ucrania y Rusia, el primer aniversario del conflicto en Oriente Medio entre Israel y Hamás, en el que cada vez se han visto implicados más países, o la caída del régimen de Bashar al-Ashad, que plantea un nuevo camino en la población. Al margen de todo esto, el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump supone un nuevo paradigma en las relaciones internacionales.

Lo que pasa en el deporte

La selección española de fútbol ostenta el mayor número de Eurocopas, conquistando su cuarto trofeo sin perder un solo partido. Por otra parte, el Real Madrid se consolida como el club con más copas de Champions League, sumando un total de 15 y superando en más del doble al segundo en el ranking, el Milán. La otra gran cita deportiva tuvo lugar en París, en la celebración de los Juegos Olímpicos 2024, sin olvidar el triunfo en Wimbledon de Carlos Alcaraz o la retirada del tenis profesional de Rafa Nadal.

Lo que le pasa a la gente

El día a día de la sociedad se ha visto muy afectado por la subida de los precios en la vivienda, los carburantes, la energía o la cesta de la compra. Hemos visto algunos eventos multitudinarios como la llegada de Taylor Swift a nuestro país y no hemos podido apartar la mirada de las redes sociales, el increíble auge de la inteligencia artificial y la evolución de las nuevas tecnologías.