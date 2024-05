Nuevo choque en el Gobierno de coalición a cuenta de la ley contra el proxenetismo

El Pleno del Congreso debatirá este martes 21 de mayo la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.

Una proposición presentada por el PSOE y que ha dividido al Gobierno de coalición porque Sumar ya ha anunciado que votará en contra de la norma dejando de este modo en manos del PP que salga adelante la tramitación.

Claves de la ley contra el proxenetismo

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha explicado que el objetivo de la ley es "castigar el proxenetismo y avanzar en la abolición de la prostitución".

Ha añadido que en España hay más de 40.000 mujeres que se encuentran en situación de prostitución y que "para los socialistas, esto es incompatible con un Estado democrático y de Derecho digno".

Por ello están "decididos a eliminar esta forma de violencia que se ejerce, especialmente, contra las mujeres y que ya el propio Pacto de Estado incitaba a que se eliminara" y pretenden "castigar el lucro de la prostitución y la tercería locativa, es decir, la cesión de inmuebles para ejercer la prostitución"

En la norma, los socialistas reconocen "la condición de víctimas a todas las personas que están siendo explotadas sexualmente y prostituidas en situación de proxenetismo". López ha recalcado que esperan que sea aprobada "por una amplia mayoría de este Congreso porque persigue un objetivo que debiera de ser compartido por todos".

Por qué se opone Sumar

Pero ese objetivo de la ley que los socialistas aspiran a que sea compartido por todos no lo es tal porque Sumar ya ha anunciado que votará en contra en su toma de consideración en el Congreso de los Diputados.

La diputada de los Comuns Gala Pin ha asegurado que "todas las fuerzas que conformamos el espacio de Sumar no podemos darle apoyo a esta proposición de ley, que es atravesada generalmente por la desigualdad, por un racismo estructural, muchas veces también por la transfobia, por la pobreza, y la proposición de ley del PSOE no aborda en absoluto soluciones a ninguna de estas cuestiones estructurales, lo que nos impide darle apoyo".

En este sentido, la diputada ha señalado que la formación considera que la voluntad que tiene el Partido Socialista presentando esta proposición de ley en la precampaña de las europeas es "puramente electoralista". "Si no, no se entiende que no lo haya hablado siquiera con los socios de Gobierno", ha resaltado.

Igualmente, a juicio de Sumar la proposición de ley lo que haría es situar a la sociedad en un contexto de "mayor precariedad, de aún mayor clandestinidad, de aún mayor indefensión y vulnerabilidad a muchas de estas mujeres que ejercen la prostitución".

Se le trasladó al PSOE malestar por traer la proposición de ley ahora y si se acepta a trámite hay que hablar. El PSOE no nos ha contactado

"Estas son algunas de las cuestiones que hemos consensuado desde la idea de que Sumar lo que queremos hacer es ampliar y avanzar en derechos. Y para eso, si queremos hablar de derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, hay que hablar de la reforma de la Ley de Extranjería, entre otras", ha apuntado Pin.

Asimismo, ha afeado al PSOE traer esta ley "en un momento en el que la extrema derecha está atacando los derechos de las mujeres, en un momento en el que la extrema derecha sube, el Partido Socialista trae una propuesta que divide al feminismo y que para sacarla adelante no contará con los votos de muchos de los socios de investidura".

Fuentes parlamentarias de Sumar han indicado este martes en declaraciones a los medios que se trata de un "tema polémico en espacio". "Se le trasladó al PSOE malestar por traer la proposición de ley ahora y si se acepta a trámite hay que hablar. El PSOE no nos ha contactado. El punto de partida de su ley hace difícil el trabajo conjunto, el PSOE ha sido irresponsable. Esta propuesta en absoluto defiende a las mujeres", han subrayado.

Así, el PP resultará clave para el futuro de la iniciativa, con la que el PSOE pretende castigar el proxenetismo.