Este es el cambio que prepara la DGT: llevar coches manuales aunque te examines con uno automático

La nueva normativa europea plantea cambiar el sistema de conducción actual, por el cual los conductores que realizan el examen práctico con un vehículo automático obtienen el permiso con el código 78, una limitación que les impide conducir automóviles con cambio manual, por lo que para poder hacerlo tienen que volver a examinarse con un coche equipado con marchas.

Sin embargo, la nueva normativa europea plantea un cambio de este sistema, de manera que quienes obtengan el permiso B examinándose con un vehículo automático podrán eliminar posteriormente esta restricción mediante una formación específica, sin tener que repetir el examen práctico.

Un curso adicional de 7 horas para eliminar la restricción

La principal novedad será la posibilidad de realizar un curso adicional de siete horas para poder conducir vehículos con cambio manual. De esta forma, el conductor no tendría que volver a pasar por el examen de conducir para ampliar las posibilidades de su permiso.

La medida responde también a la transformación del parque automovilístico, un Plan Nacional, incluido en la Ley de Movilidad Sostenible, que busca acelerar la expansión de los coches eléctricos e híbridos, que utilizan sistemas de transmisión automática. Este plan está provocando que este tipo de vehículos tenga cada vez más presencia tanto en las carreteras como en las autoescuelas.

Los coches automáticos ganan presencia en España

La DGT señala que el cambio automático está ganando terreno en España, aunque los vehículos manuales continúan siendo los más utilizados en la formación de nuevos conductores. La electrificación del automóvil puede acelerar esta transición durante los próximos años.

El objetivo de la modificación es adaptar la formación y las pruebas de conducción a una realidad en la que los vehículos automáticos tendrán cada vez mayor protagonismo. No obstante, el nuevo cambio deberá completar su proceso normativo antes de aplicarse en España y hasta 2029 como pronto. Actualmente, examinarse en automático implica restricción código 78 y se requiere examen práctico adicional con manual para eliminarla.