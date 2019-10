Muere el periodista Pepe Oneto a los 77 años

Periodista, tertuliano y colaborador de Onda Cero, Pepe Oneto ha fallecido en San Sebastián donde estaba ingresado desde mediados de agosto, mes en el que tuvo que ser intervenido de urgencia tras una enfermedad que se ha prolongado algo más de dos meses.

Había nacido en San Fernando (Cádiz), en marzo de 1942. Comenzó su actividad profesional en el Diario Madrid desde donde pasó a ejercer como periodista de agencia en la Transición y, desde entonces, ha sido una de las figuras clave en el análisis político en España.

Voz habitual en numerosas tertulias de Onda Cero y Antena 3. La última vez que le escuchamos fue el 22 de julio en La Brújula, en el programa especial de investidura.

"Hay que venir pronto porque si no, no te dejan entrar en palacio. Te tienes que quedar en el patio y luego no puedes acceder a la tribuna de prensa, probablemente el sitio donde mejor puedes ver la reacción de los diputados", dijo.

Pepe Oneto fue director de los servicios informativos de Antena 3 Televisión, colaborador en Espejo Público. Fue también director de la revista Tiempo.

Su labor periodística había sido reconocida en numerosas ocasiones, entre otras, con el Premio Nacional de Periodismo y con una Antena de Oro de televisión.

Era autor de más de una decena de libros, el último '23-F, la historia no contada' del año 2006.

Según ha explicado Julia Otero en Julia en la Onda, el periodista fue sometido a una operación de urgencia por una apendicitis que se convirtió en una peritonitis y luego en una septicemia, una infección general.

El mundo de la política, el periodismo y la comunicación ha despedido en las redes sociales al periodista.

Pedro Sánchez ha asegurado que Oneto fue un "periodista de referencia, testigo directo de la Transición", que narró "desde primera línea las transformaciones que España ha vivido hasta convertirse en el país que es hoy". "Todo mi cariño para su familia, compañeros y amigos", ha trasladado el líder del PSOE.

"Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Pepe Oneto, un gran profesional cuya amplia y prestigiosa trayectoria le convierten en uno de los grandes nombres del periodismo de este país. Mis condolencias para su familia", ha dicho por su parte la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo.

Desde el Partido Popular (PP), el presidente de la formación, Pablo Casado, ha trasladado sus "condolencias a los seres queridos, compañeros y amigos de Pepe Oneto, periodista y escritor con una dilatada y exitosa carrera profesional". "Un fuerte y sentido abrazo a su familia. Descanse en paz", ha subrayado.

"Qué noticia tan triste", ha afirmado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha destacado que Oneto es "una figura clave del periodismo español de las últimas décadas". "Tuve el honor de conocerle, respetarle y apreciarle. Mi más sentido pésame a su familia y compañeros. Descanse en paz", ha recalcado.