El millonario José Elías desvela cómo funciona la mentalidad de una persona exitosa

Alcanzar el éxito y lograr una gran mejora en nuestro nivel de vida es un sueño para muchos. Sin embargo, para conseguirlo es necesario renunciar a ciertas cosas y combinar una vida personal plena con el éxito profesional puede ser complicado.

El multimillonario español José Elías, fundador y CEO de Audax Renovables, es un experto en este tema, conocido por sus intervenciones en numerosos programas de radio sobre economía y finanzas personales. En una reciente intervención en el podcast 'Búscate la vida', Elías ha compartido lo que él cree que caracteriza a las personas exitosas en el ámbito profesional.

Lo primero que ha destacado es que el éxito no llega sin sacrificios personales importantes. «Es muy difícil combinar la vida personal con los negocios. Yo no conozco a nadie que haya triunfado al 100% en el ámbito profesional, que no haya condenado parte de su vida personal. Eso no existe», afirma.

Especial atención al detalle

Elías señala que destacar en un mundo competitivo requiere empeñarse en alcanzar la excelencia y cuidar de manera meticulosa los detalles. «Si no eres obsesivo, si tú no cuidas el último detalle, no triunfas», asegura. Según él, esta mentalidad es clave para aquellos que buscan sobresalir en sus respectivos campos y alcanzar el éxito que desean.

El multimillonario ha enfatizado, además, que el camino hacia el éxito implica inevitablemente hacer algunos sacrificios en forma de renuncia, y que la comprensión de las personas cercanas puede variar. «La persona que está a tu lado lo puede entender o no», concluye.