Los militares del helicóptero siniestrado siguen desaparecidos

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha asegurado este viernes que los militares que iban a bordo del helicóptero siniestrado cerca de Canarias "siguen desaparecidos" y hasta ahora los servicios de búsqueda no han podido acceder a la cabina del 'Super Pima', por lo que no se ha podido descartar que se hundieran con el aparato.

En todo caso, el ministro ha precisado que el helicóptero "puede haber amerizado" sin producirse la desgracia, porque el aparato "no está destrozado" y no se han encontrado dignos de "violencia" en la caída. "Hasta ahora no hay contacto real. No se concreta. No los hemos encontrado ni en superficie, ni en ningún pesquero, ni sabemos si están en el helicóptero. No descartamos ninguna hipótesis", dijo Morenés en una comparecencia en la base grancanaria de Gando.

El ministro lamentó la "distorsión informativa", que achacó a una comunicación del Gobierno marroquí que llegó apuntalada por categorizarse como de "verificación absoluta de veracidad". "Por eso lo comunicamos a los medios de comunicación", explicó.

Preguntado por la seguridad de los AS 332 'Super Puma', el ministro ha asegurado que los militares españoles "no vuelan en chatarras volantes", en respuesta a críticas vertidas en esos términos por familiares al respecto. El ministro considera que en el Ejército español "se sigue el libro", se hacen todas las revisiones pertinentes y "nadie se juega la vida de sus compañeros".