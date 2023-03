Margarita Robles: "No creo que haya que hablar de ningún tutor militar específico para la princesa de Asturias"

La princesa de Asturias no tiene porque tener un tutor o una tutora específicos durante su formación militar en los próximos tres años así lo ha señalado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a Espejo Público. "Yo no creo que tengamos que hablar de tutores específicamente. Hay dos cosas importantes, la princesa se va a incorporar ya este primer año a la Academia General de Zaragoza en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros y en este momento precisamente estamos ultimando el Plan de Estudios para este curso. Lo importante, más allá de un tutor específico que ya veremos si lo hay o no lo hay, es el Plan de Estudios y la integración que ella va a tener con el resto de sus compañeros que, por otro lado, es lo que la propia Casa Real y SM el Rey quiso. El trato de absoluta igualdad".

Excepciones puntuales

Margarita Robles ha señalado que no se van a adelantar acontecimientos, pero reconoce que las obligaciones institucionales que la princesa Leonor tendrá en determinados momentos, harán que de manera puntual se puedan hacer alguna excepción con su formación. No obstante, la princesa seguirá su formación militar en los tres Ejércitos "en igualdad de condiciones que sus compañeros", aunque condensada en tres y no cinco años.

El modelo de su padre, el Rey

La ministra de Defensa, que no ha aclarado si hubo debate o no en el Consejo de Ministros sobre la formación de la heredera al Trono -con la queja de Podemos por haberse enterado de la decisión en el mismo Consejo de Ministros- sí ha desvelado que había un modelo muy claro a seguir, que era el del propio Felipe VI cuando estuvo en las Academias. "El modelo de su padre, de SM el Rey, que también fue de tres años. Y yo diría que, con las variaciones adaptadas al año que estamos viviendo, pero prácticamente es la misma formación que recibió su padre. Una formación muy completa de tres años en las distintas Academias Militares. Además el Rey es una persona que ama y conoce profundamente las Fuerzas Armadas, por tanto tiene un criterio muy claro, pero hemos seguido el mismo modelo que se siguió con su padre y que luego va a permitir que Su Alteza Real tenga la formación universitaria que ella estime oportuna".

Margarita Robles ha insistido en que el precedente del Rey ha demostrado con la experiencia que obtuvo una formación militar muy muy completa y profunda. "El Rey, no solamente es que sea el mando supremo de las Fuerzas Armadas, sino que todo el mundo sabe que está muy vinculado con las Fuerzas Armadas. Precisamente estos días ha estado participando en unas maniobras militares lo cual, por otra parte es lógico. No porque sea el mando supremo, sino porque he dicho muchas veces y repito, nuestras Fuerzas Armadas son modernas, profesionales, son un ejemplo en el mundo y luego tenemos muchos retos de innovación de tecnología de Inteligencia Artificial, de ciberespacio, donde las Fuerzas Armadas desde luego ocupan uno de los primeros lugares. Por tanto, la formación de la princesa, en todos estos ámbitos, va a ser muy completa".