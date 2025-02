Lucas, de 'Andy y Lucas', confirma que volverá a operarse de la nariz en abril: "Me he hecho un despiece gordo"

Andy y Lucas han actuado por sorpresa en el descanso de la final de la Copa del Rey de baloncesto que se celebró en Gran Canaria que se llevó el Unicaja de Málaga al imponerse por 93 a 79 al Real Madrid. Las redes sociales pronto tardaron en llenarse de críticas hacia la actuación del dúo calificándola de "verbena de barrio" debido a los problemas de sonido y la calidad de la propia actuación.

Lucas ha hablado en el programa 'Y Ahora Sonsoles' sobre esta polémica, en la que ha explicado que "no es lo mismo un concierto en el que hay pantallas, luces, músicos... que una cancha de baloncesto y el sonido, preparado para una retransmisión deportiva".

El cantante ha recalcado que "la actuación a nivel de afinación fue perfecta. Si la voz se escuchaba por encima de la música es cosa de mezclas". Además, ha insistido en que "en el estadio cantó todo el mundo" pero que en casa no se escuchaba porque "no había micros ambiente".

Va a someterse a una nueva operación

Lucas lleva en el foco de las críticas varios meses, desde que se operó la nariz. En un principio negó dicha operación, pero tras el aluvión de críticas y convertirse en objeto de meme salió a dar explicaciones y confirmó que no había seguido las recomendaciones.

Ahora, en 'Y Ahora Sonsoles' ha vuelto a reconocerlo: "Me he hecho un despiece gordo", al tiempo que daba una exclusiva: "En abril me opero de la nariz".

"Me voy a poner una máscara y no va a conseguir nadie una foto"

Del mismo modo, medio en broma medio en serio ha contado que, como nunca ha cobrado por una exclusiva, "ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar" y ha afirmado que se va a poner una máscara cuando vaya por la calle y "no va a conseguir nadie una foto mía".

En relación a esta segunda operación a la que se va a someter ha contado que le van a hacer un implante del cartílago costal y que como parte del preoperatorio está siguiendo una serie de recomendaciones: "antibióticos, cremas y lo estoy haciendo como Dios manda para que todo llegue bien para ese día".