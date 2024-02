La ley de paridad continúa su tramitación tras el rechazo a la enmienda de VOX

La ley de paridad sigue su curso, su tramitación sigue adelante en este Día para la Igualdad Salarial. El Congreso ha rechazado la enmienda que puso VOX, una enmienda que ha tenido solo 32 votos a favor, 310 en contra y ninguna abstención. Esta proyecto tiene por objetivo, como afirma el gobierno, garantizar la paridad en los órganos de decisión públicos y privados para que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% o superior al 60%.

Este es un proyecto de ley justo porque incorpora la representación equilibrada por la que ningún sexo esté sobrerrepresentado en más de un 60%, ni infrarrepresentado en menos de un 40% en todos los niveles de toma de decisiones a nivel de la Administración General del Estado, de los órganos constitucionales, a nivel social y también a nivel empresarial y económico

La ley con datos

La ministra de Igualdad ha afirmado en su comparecencia que esta ley es un proyecto ambicioso porque rompe los techos de cristal ya que en los consejos de administración las mujeres continúan estando infrarrepresentadas. Ana Redondo ha destacado el liderazgo de España en políticas de igualdad: "Somos el cuarto país solo por detrás de Suecia, Países Bajos y Dinamarca. Queremos seguir avanzando en igualdad y lucha contra la discriminación".

Las mujeres ocupan apenas el 20% de los puestos de presidencia o responsabilidad en las empresas del IBEX 35, no llegan al 12% en la presidencia de los tribunales superiores de justicia, apenas superan el 22% entre los magistrados del Tribunal Supremo sin ocupar presidencias de sala, el 20% en las audiencias provinciales, el 28,6% en el Consejo Económico Social y el 35% en el Consejo de Estado. Estos son algunos de los datos que ha expuesto Redondo y con los que ha incidido en que este proyecto de ley introduce modificaciones con el fin de ahondar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Se trata de romper los techos de cristal que todavía persisten. Se trata de avanzar de forma real en la igualdad entre hombres y mujeres. La paridad no es una concesión graciosa

La réplica de VOX

Por su parte, VOX no ha estado nada de acuerdo con las palabras de la ministra. En representación del partido por la enmienda que han presentado a esta ley de paridad, Rocío de Meer Méndez ha acusado al gobierno de no incluir a todos los géneros en esta ley: "En todas las comisiones no ha quedado claro que hay 37 tipos de géneros y en su ley solo hay 2".

El partido que dirige Santiago Abascal ha afirmado que este proyecto de ley es un proyecto en el que viene a decirse que el problema de las mujeres es que no ascienden y por ello, lo solucionan vía decreto. Han acusado así al ejecutivo de Pedro Sánchez de no tener en cuenta los problemas reales de las mujeres: de las mujeres del campo, agricultoras, ganaderas; de las mujeres autónomas, de las mujeres que tienen miedo. 7de cada 10 mujeres españolas afirma que tendría más hijos si hubiera medidas de conciliación" ha defendido de Meer y ha recriminado: "para ustedes el éxito es que haya el mismo número de mujeres en altos consejos y la mujer que no llega a un consejo de administración es una fracasa. El éxito para vosotros es solo un buen contrato, productividad, sumar a las cuentas a final de año".

Pérdida de poder adquisitivo

El último informe elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda muestran que las mujeres ganan 5.000 euros menos año que los hombres, por lo que tendrían que cobrar un 24,8% más para que los sueldos se igualasen. Los técnicos señalan así que para acabar con la brecha salarial se necesitarían 25 años si continúa el ritmo de avance entre 1999 y 2022. Solo en el último año, la brecha salarial ha aumentado en 286 euros.