¿Qué partidos políticos están en contra de la ley Celaá?

El Pleno del Congreso debate este jueves el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, así como las múltiples enmiendas de la mayoría de grupos parlamentarios, que esperan sean incluidas en el texto definitivo.

La Cámara Baja someterá a votación el dictamen que se aprobó la semana pasada en la Comisión de Educación y Formación Profesional con los 176 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, que serían suficientes en la de este jueves, ya que la norma requiere de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados).

Si se consigue la mayoría absoluta, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. En caso de no conseguirla, el proyecto será devuelto a la Comisión de Educación y Formación Profesional para que emita un nuevo dictamen dentro de un mes.

¿Qué partidos están en contra?

Partido Popular

El PP no sólo votará en contra de la normativa, sino que ha advertido de que si finalmente la ley es aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, la llevará al Tribunal Constitucional por incluir la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, así como por la postura respecto a la enseñanza concertada.

Asimismo, ha presentado hasta 156 enmiendas al articulado, entre las que destacan enmiendas sobre la libertad de elección de las familias, un MIR para el profesorado, en defensa de la educación especial, para reforzar la Alta Inspección Educativa, sobre una evaluación nacional de conocimientos pública, una EBAU pública igual en toda España y sobre la gratuidad de la enseñanza para niños de 0 a 3 años. También, para que el castellano sea lengua vehicular en toda España, y que permitirá que donde haya lenguas cooficiales puede haber trilingüismo (inglés, castellano y lengua cooficial).

Además, el partido liderado por Pablo Casado se sumará a las manifestaciones de la concertada este fin de semana e iniciará una ofensiva contra la norma, que incluirá actos de sus cargos con los sectores implicados en cada provincia y recogida de firmas en la calle.

Vox

El partido dirigido por Santiago Abascal también votará en contra de la reforma y ha presentado en el Pleno un total de 16 enmiendas, entre las que destaca una para defender la enseñanza en castellano en toda España, otra sobre la asignatura de Religión, otra sobre la defensa de la educación especial y varias sobre la defensa de la educación concertada.

Vox también ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional -en caso de que la Ley Celaá se apruebe finalmente en el Congreso- referido al punto sobre la eliminación del término "castellano" como lengua vehicular en la enseñanza.

Ciudadanos

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno, ha adelantado en su intervención de este jueves que su grupo votará 'no' a la Ley Celaá porque "su tramitación ha sido inoportuna y de dudosa garantía democrática".

Martín Llaguno ya explicó que la formación naranja intentaría "arreglar el destrozo" que han hecho PSOE y Unidas Podemos en relación a la libertad de elección de los padres -refiriéndose a la educación concertada y a la especial- y que defenderán sus enmiendas relacionadas con las evaluaciones independientes y la bajada de nivel.

También exigen la retirada de la polémica enmienda que suprime el castellano como lengua vehicular, aprobada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto, ya que se trata, según Martín, de "un atentado contra derechos lingüísticos de todos los españoles". Sobre este punto, la líder del partido, Inés Arrimadas, ya avanzó que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no retiraba esta enmienda.

Al igual que PP y Vox, Ciudadanos presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional referido a este polémico punto de la norma.

La posición de otros partidos respecto a la Ley Celaá

Teruel Existe

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que su formación se abstendrá en la votación de la Ley Celaá en el Congreso porque ambiciona un pacto de largo alcance. Además, ha explicado que "la escuela no debe ser un reflejo de la sociedad", sino que debe "cambiarla".

No obstante, ha afirmado que sí valora la sensibilidad de la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Baja al recoger muchas de sus propuestas para la escuela rural.

PNV

El PNV ha anunciado que, aunque la LOMLOE no es su ley, sí permite mejorar el sistema educativo vasco. No obstante, la formación de Aitor Esteban presentó, junto a JxCat, una enmienda a la Ley Celaá donde pedía que se garantizara la "existencia de suficientes plazas" en la educación concertada. Una enmienda que PP, Ciudadanos y Vox anunciaron que respaldarían durante el pleno que vota la ley. Sin embargo, finalmente dicha enmienda no ha salido adelante.

La enmienda recogía que "las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia suficiente de plazas públicas y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población".

Con el texto transaccionado de PNV y JxCat se abría la puerta a que las administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, puedan garantizar la existencia de plazas más allá de la educación pública.

Más País

Aunque el partido de Íñigo Errejón ha anunciado que votará a favor de la Ley Celaá, ha presentado sus propias enmiendas porque, a su entender, siguen faltando cosas en la norma, como la implantación de oficinas de escolarización para asegurar un correcto equilibrio del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, la ampliación de la gratuidad de la educación infantil hasta hacerla universal o bajar las ratios a 15 alumnos para Primaria y 20 para secundaria, entre otras cuestiones.