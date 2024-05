Leonor recibe el cariño de Aragón a cinco semanas de convertirse en alférez

"Lo que he vivido en Zaragoza supera con creces lo que pensaba hace diez meses", ha confesado la princesa Leonor en el solemne acto en la Seo del Salvador, en la que ha recibido la Medalla de Aragón. "En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida".

A cinco semanas de recibir el despacho de alférez de manos de su padre, el Rey, la princesa Leonor ha reflexionado sobre su formación como cadete. Ha descubierto la exigencia académica e intelectual, física y técnica que significa y esto le ha hecho apreciar “aún más al Ejército de Tierra y a nuestras Fuerzas Armadas”.

Con los jóvenes de su generación

"Aquí he conocido a jóvenes de mi generación y he convivido con ellos. Les aseguro que lo que vivimos mientras nos formamos en la Academia, nos une para siempre y nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo", ha reconocido la princesa Leonor. "Aquí hemos jurado bandera, aquí hemos superado momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo en equipo, aquí hemos disfrutado y sufrido juntos y, sobre todo, aquí hemos aprendido".

La princesa ha agradecido a los aragoneses el respeto y la amabilidad con que la han tratado. "Su apoyo ha sido y está siendo continuo, tanto en. La Aljafería, como en la Plaza del Pilar y en la Seo del Salvador, lugares históricos donde la tradición y el simbolismo se proyectan con fuerza en el alma de los aragoneses y también de la Corona".

He hablado mucho de estos actos con mi padre

La princesa Leonor ha confesado que su padre -hace casi 40 años- vivió de un modo parecido un día como este al recibir tan altas distinciones y que en estos días han hablado mucho de ello.

En su intervención, el presidente de Aragón Jorge Azcón ha reivindicado la unidad, el respeto a las instituciones y el trabajo por el bien común de los ciudadanos. Antes de este acto en la Seo, la Princesa ha recibido la Medalla de las Cortes de Aragón y ha sido nombrada Hija Adoptiva de Zaragoza, en el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

El cariño de los aragoneses en la Plaza del Pilar

Numerosos aragoneses han querido acompañar a la Princesa de Asturias en este día tan importante para ella y la han acogido calurosamente en la Plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento y junto a la Seo del Salvador.

El libro de honor

Han sido varios los mensajes que la Princesa ha dejado escritos para la historia en los Libros de Honor de las Cortes aragonesas, el Ayuntamiento y la Seo donde su mensaje ha sido este: "Hoy ha sido un día muy feliz para mí que me une para siempre, de un modo especial, a esta tierra aragonesa. Culminar la jornada en la preciosa Seo del Salvador y recibir aquí, en el lugar donde se coronaban sus reyes, la Medalla de Aragón es un privilegio y un honor que recordaré siempre. ¡Muchas gracias! Con mi mayor afecto. Leonor, Princesa de Asturias".