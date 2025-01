El juez Carretero justifica su "incómodo" interrogatorio a Elisa Mouliáa y considera que hizo todo "bien"

El juez Adolfo Carretero no cree que ofendiera a Elisa Mouliáa durante su declaración, así lo han asegurado fuentes próximas al magistrado a La Sexta. Considera que lo ha hecho todo "bien" y que se limitó a hacer su trabajo.

Estas declaraciones han salido a la luz tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrirle un expediente a Carretero por su actuación durante la declaración de Elisa Mouliáa, tras las quejas de 900 personas que rellenaron un formulario a través del portal de atención al ciudadano del órgano constitucional.

Estas fuentes han acusado a los medios de comunicación por ofrecer información sesgada del interrogatorio y realizar filtraciones interesadas de los mismos.

Carretero considera que hizo "bien" su trabajo

Carretero ha señalado a las fuentes que hizo su "trabajo porque esa prueba ha de ser consistente", refiriéndose a su modo de proceder durante el interrogatorio y la insistencia que mostró sobre Mouliáa, lo que pasó esa noche y su modo de actuar. De esta manera justifica su modo de proceder, porque según lo que constaba en la denuncia es "lógico" que algunas preguntas fueran "incómodas".

De hecho, Podemos y Sumar han criticado firmemente la actuación de Carretero y han asegurado que el juzgado "no fue un lugar seguro ni para ella ni para ninguna mujer" tal y como ha explicado la portavoz de Sumar, Aina Vidal.

Una de las preguntas más criticadas del interrogatorio es "para qué se sacó el miembro viril". La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado que esas preguntas son una forma de "revictimizar a las mujeres".

El abogado de Mouliáa espera que no tenga que volver a declarar

Por su parte, el abogado de la actriz, Alfredo Arrién, ha afirmado que el juez "es bastante duro y directo" y que le parece normal la reacción de la población y las 900 quejas presentadas. Del mismo modo, es consciente de que la decisión del CGPJ puede tener consecuencias, pero espera que "no desemboque en una recusación" de Íñigo Errejón, porque entonces Mouliáa debería repetir su declaración. "No me gustaría que tenga que volver a declarar" ha concluido.