Jorge Pérez, ganador de ‘Supervivientes 2020’, cuenta cómo sobrevivió a un accidente con un camión

El ganador de 'Supervivientes 2020', Jorge Pérez ha relatado el impactante momento que vivió en la carretera, mientras conducía su coche y en el que se ha visto involucrado un camión y que podría haberle costado la vida.

Según cuenta Pérez, todo sucedió mientras iba conduciendo por la autovía, cuando, de repente, un camión lo sacó literalmente de la carretera hacia la mediana, que tal y como explica "por suerte era de grava".

El Guardia Civil comenzaba diciendo en su cuenta de Instagram: "Es la primera vez que me pasa, conduciendo por la autovía, porque ha habido un camión que literalmente me ha sacado de la carretera". Y continuaba explicando: "De hecho, no es que me haya tenido que meter en el arcén, es que me he tenido que meter en la mediana, que por suerte era de grava, y he conseguido que no fuese a más".

Además, Pérez ha querido aprovechar el momento para agradecer "a la Guardia Civil y al grupo de acción rápida por sus cursos de conducción evasiva". Algo que reconoce que le ha resultado muy útil porque le "ha permitido el lujo de esquivar algún hito de arista para no destrozarlo”.

Por otro lado, también ha recordado a sus seguidores la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos y de estar pendientes de la conducción propia y de los demás. "Iba a 125 kilómetros por hora, de marcador, con control de velocidad del coche, y es súper importante no solamente que vayáis pendientes de la conducción, sino de lo que hacen los demás, que es realmente más importante", comenta.