Johnny Depp envía un mensaje de apoyo a Valencia y destaca la resiliencia española tras la Dana: "Espero ayudar de la forma que sea"

El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp ha lanzado un mensaje de ánimo a los afectados por la Dana en Valencia, y ha destacado la "resiliencia del pueblo español ante sucesos como este".

En conferencia de prensa en el Festival de Cine Europeo, que se celebra en Sevilla, para presentar su segunda película como director, 'Modi,Three Days on the Wing of Madness', Depp ha enviado un abrazo a los valencianos y ha subrayado que su corazón "está con las personas afectadas".

"Espero para ayudar de la forma que sea", ha señalado.

Los fallecidos por la Dana se mantienen en 220

La cifra de fallecidos por la consecuencias de la DANA se mantiene hasta este sábado en 220 en España, 212 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía, mientras que las personas rescatadas ascienden a un total de 36.721, 64 en las últimas 24 horas, según la última actualización del Gobierno.

Desde Moncloa también han informado de que se han practicado hasta el momento 219 autopsias, de las cuales ocho personas fallecieron "por causas no relacionadas con la DANA". Así, al menos 183 cuerpos ya han sido identificados, de modo que 128 restos mortales fueron entregados a sus familiares.

Por otra parte, el número de personas detenidas por parte de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha ascendido a 310 y, en este caso, 57 se han practicado en las últimas 24 horas.

Respecto a los desaparecidos, las oficinas 'ante mortem' habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con médicos forenses contabilizaron hasta las 20 horas de este viernes 50 expedientes activos por denuncias de desaparición en la provincia de Valencia por la DANA, lo que implica un descenso de 28 casos respecto al balance del día anterior, debido al aumento de identificaciones entre los fallecidos y a localizaciones de personas con vida.