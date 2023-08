Itziar Castro, amiga de Jenni Hermoso, explica cómo se encuentra la futbolista tras el polémico beso de Rubiales

La actriz Itziar Castro, amiga de la futbolista Jenni Hermoso, ha hablado este miércoles sobre toda la polémica generada en los últimos días por el beso que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dio a la futbolista en la entrega de medallas tras la final del Mundial de fútbol femenino ganado por España el pasado 20 de agosto.

Castro ha asegurado que habla con ella cada día y ha mostrado su "apoyo incondicional" tanto a ella como "a todas las mujeres que están diciendo 'se acabó'".

La actriz ha revelado que la futbolista se está sintiendo muy arropada, aunque insiste en que la situación no está siendo nada fácil para ella, ya que "no está acostumbrada a ser el centro de atención... Las que ya somos feministas y recibimos constantemente ese odio machista estamos más acostumbradas, pero las que no están bastante desbordadas".

Castro se ha referido también a las palabras de Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF en las que habló de "falso feminismo" lanzando un claro mensaje. "O eres feminista o eres machista, no hay termino medio", ha dicho.