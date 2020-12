Crisis migratoria: Interior niega traslados pero la Policía espera la llegada de cinco vuelos en Valencia

A pesar de que el Gobierno insiste en que no se producen traslados de la Península, una última hora avanzada por el diario EL MUNDO, que ha tenido acceso a una instrucción policial, se espera la llegada de cinco vuelos al aeropuerto de Manises (Valencia) mañana. Los vuelos tienen origen en Gran Canarias, Tenerife y Lanzarote, con inmigrantes a los que los policías tendrán que identificar. Según la instrucción que adelanta el diario, el primero de los vuelos llegaría este viernes a las 12.35 horas desde Lanzarote y los sucesivos llegarán en diferentes tramos horarios hasta el domingo 13.

Mensajes contradictorios en la crisis que comenzó en Arguineguín

El alcalde de Granada,acusaba en Más de uno al Gobierno de ocultar el traslado de inmigrantes de Canarias a la ciudad nazarí. "Me dijeron que se les había visto bajar del avión y coger un autobús hacia el centro de Granada, pero a partir de ahí, no sabemos nada", aseguró el alcalde de Ciudadanos. El Sindicato Unificado de Policías también ha asegurado que los inmigrantes que llegaron a Granada no tenían hecha una prueba PCR.

La portavoz de Hacienda, María Jesús Montero, niega tales afirmaciones e insiste en que se hacen pruebas PCR a todos los que entran de forma irregular y que difundir lo contrario es alentar la xenofobia. En todo caso, aseguraba en que "no les constaba" tal traslado, ya que solo autorizan reubicaciones puntuales de solicitantes de asilo o de personas vulnerables, como los menores. La parte de Podemos del Gobierno siempre ha contemplado la opción de los traslados a la Península, e incluso el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, agradecía la solidaridad de los presidentes autonómicos que habían ofrecido asilo a los inmigrantes.

El Partido Popular ha perdido la comparecencia del ministro Grande-Marlaska y el resto de partidos de la oposición también piden explicaciones. La portavoz del Partido Popular valenciano, Isabel Bonig, pide además la comparecencia de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.