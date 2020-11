Ana Oramas pide al Gobierno que actúe como en la crisis de los cayucos: "Canarias no puede ser una jaula"

LEER MÁS Oramas pide dimisión de Marlaska y Escrivá y alerta: Canarias es un polvorín

La crisis de la llegada de inmigrantes al puerto de Arguineguín ha hecho que hoy la diputada de Coalición Canarias declarase en el Congreso que Canarias "es un polvorín" y un "drama humanitario" y ha cargado directamente contra el ministro del Interior. "¿Canarias tiene que tener un partido independentista para que el Gobierno le haga caso?", se preguntaba Oramas en su intervención en el Congreso. Oramas, en La Brújula con Juan Ramón Lucas, asegura que llevaban avisando de que esto pasaría "desde julio" y asegura que había gente pendiente de salir de sus países de origen y de llegar a Canarias "desde Mali, Senegal, Mauritania, Gambia y Marruecos".

"Han llegado 16.000 personas atrapadas en Canarias cuando tiene mitad de su población en paro o en ERTE y sin posibilidad de encontrar trabajo", explica Oramas, que añade: "y con un cero turístico". Asegura que con la Crisis de los cayucos el ministro Miguel Ángel Moratinos y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sí se implicó en solucionar el problema migratorio. "Tenemos un Gobierno irresponsable", critica tajante. "Hay 6.000 en hoteles y apartamentos. Hay en centros también de ayuda a refugiados. Han montado en este momento los militares carpas y todo", explica.

"¿Dónde está la ministra de Exteriores?", se pregunta Oramas, que asevera, tendría que estar en Senegal, Mauritania, Marruecos... Canarias siempre ha sido un pueblo solidario, pero objeta: "Estos inmigrantes que vienen no vienen a Canarias, vienen a Europa. Y Canarias no puede ser una jaula. Siempre hemos sido solidarios, pero con todo organizado. Ahora no". Asegura Oramas que Pedro Sánchez no ha respetado la cortesía árabe: "El primer viaje oficial siempre fue a Marruecos, y le ha hecho un feo no viajando tras su toma de posesión". Asegura que la mayoría de la población que llega, "un 80%", es marroquí.

"En 2006 llegaron 36.000 personas pero hubo organización"

Oramas asegura que su partido ha tenido que aguantar las mentiras de Vox, y que "los inmigrantes que vienen no contagian la Covid" ya que se están haciendo las pruebas pertinentes. Califica la crisis de drama humano, ya que llegan 16.000 pero mueren entre 1.000 y 2.000". "Es un drama humano, lo único que pedimos son barcos de Frontex, lo que hizo el Gobierno dirigido por María Teresa de la Vega durante la Crisis de los cayucos", insiste. "No hay derecho que este Gobierno esté dejando tirada a Canarias", lamenta.