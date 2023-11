El icónico cantante de The Pogues, Shane Macgowan, muere a los 65 años

Irlanda despide al líder de la banda The Pogues, que ha fallecido hoy a las 3 de la madrugada a los 65 años tal y como ha comunicado su mujer, Victoria Mary Clarke. Por su parte, el grupo ha publicado una declaración oficial en nombre de Clarke y el padre y la hermana del cantante: "Con el más profundo dolor y corazón más apesadumbrado anunciamos el fallecimiento de Shane MacGowan. Shane murió pacíficamente a las 3 a.m. de esta mañana con su esposa Victoria y su familia a su lado. Se leyeron oraciones y extremaunción que dieron consuelo a su familia".

Moría el cantante, tras llevar varios días ingresado a causa de una grave infección cerebral que le provocó una inflamación. Según ha recordado de Irish Time ya llevaba un tiempo con problemas de salud y había pasado por la UCI.

El presidente de Irlanda, Michael D Higgins, también ha querido rendirle homenaje y ha asegurado que será recordado como "uno de los grandes letristas de la música". El presentador de televisión Piers Morgan ha pedido en un post a través de la red social X que la canción "Fairytale of New York" se convierta en la canción navideña número uno.

Vida de éxitos y excesos

MacGowan saltó al estrellato como líder de The Pogues y se hizo igual de conocido por sus problemas de dicción, los dientes que le faltaban y sus crisis sobre el escenario.

El irlandés, así se describía él a pesar de haber nacido en Reino Unido, disfrutó de numerosos éxitos entre los que destacan "Fairytale of New York" o "Fiesta". Pero, sus excesos con el alcohol y las drogas también empezaron a cobrar protagonismo. Estas adicciones junto con las giras interminables del grupo le causaron factura y abandonó el grupo en 1991 para dar comienzo a su carrera en solitario. En 2001 volvía a The Pogues hasta 2014 cuando finalmente se separaron.

Problemas de salud desde 2010

Su salud empezó a empeorar a partir de 2010 y se vio a obligado a abandonar los micrófonos y los escenarios. Durante sus últimos años de vida permaneció en una silla de ruedas.

En 2018, el que él consideraba su país, Irlanda, le rindió homenaje al cumplir 60 años con un concierto en el National Concert Hall de Dublín, donde actuaron el vocalista de U2 Bono, Sinéad O'Connor, Nick Cave o Glen Hansard.

También esta vez el presidente irlandés, Michael D. Higgings, le destacó como cantante, músico, compositor y poeta, además de otorgarle un premio por su carrera.

El día de Navidad, MacGowan hubiera cumplido 66 años y su canción "Fairytale of New York" sonará durante este festivo con más significado.