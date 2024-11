El hombre de 46 años que vendió su negocio por más de 3.000 millones y se arrepintió en el mismo día: "Fue el final de un capítulo"

Jyoti Bansal es el fundador de la desarrolladora de software AppDynamics, una empresa de análisis de operaciones de TI y gestión del rendimiento de aplicaciones. Bansal vivió una situación con la que la mayoría de personas sueñan: creó su propia empresa, recibió una oferta de adquisición que no pudo rechazar y la vendió por miles de millones.

En 2017 AppDynamics estaba preparándose para salir a bolsa, pero el gigante tecnológico Cisco apareció en el último minuto, ofreciéndose a comprarla por 3.700 millones de dólares. Ante esta oferta, que no pudo rechazar, Bansal vendió la empresa, pero tras la gran celebración por la compra se sintió triste y deprimido. "Pasé nueve años de mi vida dedicados por completo a lo que estábamos construyendo allí. De repente, fue el final de un capítulo", explicaba Bansal a CNBC Make It.

La realidad es que AppDynamics se ganó muy buena reputación a la hora ayudar a las grandes empresas a arreglar sus aplicaciones defectuosas."Cuando comencé [AppDynamics], no pensé en un resultado financiero", explica el fundador. "Solo pensé en términos de: este problema necesita ser resuelto".

Por este motivo, al venderla a Cisco, Bansal se dio cuenta de que no había terminado el trabajo en AppDynamics, ya que podría haberse convertido en una empresa mucho más grande y que en esos momentos no tenía un objetivo en el que centrarse: "[Después de la venta] me di cuenta de que realmente disfruté de construir la empresa, crear productos, resolver problemas, competir en el mercado, cada elemento de la construcción de la empresa por el que había pasado. Fue intenso y estresante, pero realmente lo disfruté. También sentí que no terminamos por completo lo que podríamos haber hecho".

Venta de una empresa: riesgo vs. recompensa

A la hora de tomar la decisión de venta, Bansal y su equipo se plantearon muchas preguntas y tuvieron en cuenta varios factores:

Relación entre empresas : ¿Es realmente posible en ese período de tiempo? ¿Es lo correcto? ¿Cuál es la historia conjunta de los dos productos y las dos empresas? ¿[La adquisición] nos permite continuar con la visión de lo que nos propusimos hacer?

: ¿Es realmente posible en ese período de tiempo? ¿Es lo correcto? ¿Cuál es la historia conjunta de los dos productos y las dos empresas? ¿[La adquisición] nos permite continuar con la visión de lo que nos propusimos hacer? Factor cultural : ¿tendrán un buen hogar los empleados de mi empresa? ¿Seguirá teniendo independencia AppDynamics?

: ¿tendrán un buen hogar los empleados de mi empresa? ¿Seguirá teniendo independencia AppDynamics? Factor financiero: ¿Es lo correcto para los accionistas (fundadores, inversores y empleados)? Como único fundador, tuve la suerte de que cualquier resultado financiero me vendría bien. [Pero] teníamos alrededor de 300 empleados que ganaron más de un millón de dólares en la oferta final que aceptamos. Teníamos docenas de empleados con resultados de más de 5 millones de dólares.

Realmente, todos los factores se basan en el riesgo que comporta la venta versus recompensa.