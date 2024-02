La hija de José Luis Gil comparte una imagen con el aspecto actual de su padre: "Es un crack"

El actor José Luis Gil sufrió un ictus isquémico el pasado mes de noviembre de 2021. Desde entonces, sufre las secuelas y su familia ha ido actualizando su estado. El actor sigue recibiendo continuas muestras de cariño de sus seguidores y amigos.

Su hija, Irene Gil, actualiza publicaciones en las que muestra el progreso de su padre en la dura recuperación. Hace unos meses revelaba que la vida ya nunca será igual para el actor: "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello".

También se pronunció su compañera Macarena Gómez que en el medio el debate actualizaba su estado: "Te entiende cuando le hablas. Lo que tiene es dificultad para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando. Me da mucha pena lo que le ha pasado, sea José Luis Gil o sea otra persona. Él en particular es un ser extremadamente inteligente, una persona muy culta".

El intérprete que se hizo popular por su papel de Juan Cuesta en la mítica serie 'Aquí no hay quién viva' cuenta con atención médica y de rehabilitación y el apoyo de su familia. En su última publicación, Irene ha mostrado el aspecto actual del actor y lanza un mensaje de optimismo: "Es un crack!!! Y está guapo!! Hoy, has conseguido un imposible, los 3 hermanos de acuerdo!! Días como hoy es mejor pasarlos unidos! #noperdamoselhumor #nollueveeternamente".