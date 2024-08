Ya hay sentencia: Daniel Sancho es condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta

No va más. El crimen más mediático del último año ya tiene sentencia: la Justicia tailandesa ha condenado a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta.

El español ha sido condenado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta y también de los otros dos delitos de ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena; eso es, el pasaporte. También se le ha condenado a indemnizar a la familia de la víctima con 106.000 euros. Ahora, se establece un mes de plazo para recurrir la sentencia.

El crimen: qué paso entre Sancho y Arrieta

Han pasado más de 365 días desde aquel 2 de agosto de 2023 en el que se produjo el crimen por el que Edwin Arrieta fue asesinado a manos de Sancho. Días después, el hijo del actor Rodolfo Sancho acabó confesando y, más tarde, entró en prisión preventiva. Con todo, por ser quien es, por el suceso ocurrido (casi digno de un guion de película) y por haber tenido lugar en Tailandia (un país en el que actualmente existe la pena de muerte), rápidamente el ruido mediático se volvió atronador.

En España, el caso ocupaba no pocas horas en tertulias, programas, informativos y no fueron pocas las portadas en las que aparecía un Daniel Sancho de pelo largo (se lo tuvo que rapar al entrar en prisión). Mientras, en Tailandia, la justicia trataba de esclarecer lo sucedido. Una vez se produjo la reconstrucción de los hechos, Sancho declaró ante el juez, quien decretó prisión preventiva en la isla de Koh Samui. Se presentaron cargos de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas. Tal y como anunció la policía local: "Según los forenses, primero se pelearon, Daniel le dio un puñetazo y luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando el español le cortó el cuello".

Daniel Sancho compareció ante el juez por primera vez el 22 de septiembre. A los delitos mencionados anteriormente, se acabó añadiendo más tarde el de ocultación de la documentación de la víctima. Desde entonces, la acusación se empeñó en demostrar que el asesinato fue premeditado; mientras que el español no ha cesado en reclamar su inocencia, al mismo tiempo que la defensa se agarraba al clavo del homicidio imprudente.

El juicio y la defensa de Daniel Sancho

El juicio tuvo lugar entre abril y mayo de este año. Contó con 28 testigos que probaron que la muerte de Arrieta fue premeditada y con 27 que tenían la intención de demostrar que fue un accidente. Tuvo lugar a puerta cerrada. En su declaración, Daniel Sancho dijo: "Me puse de pie y le propiné un fuerte puñetazo en su cara con mi mano izquierda, lo que hizo que se cayera. Su cabeza se golpeó fuertemente con el lavabo, de forma que sangró, pero aún estaba consciente. Entonces Edwin me mordió el brazo izquierdo, y yo luché, agarré a Edwin, le levanté y le lancé con fuerza contra el lavabo, hasta que perdió el conocimiento". Además, añadió que era un rehén de Edwin, aun siendo culpable, declaró durante su alegato de 45 minutos.

Por su parte, el abogado de la familia Arrieta está "seguro de que Daniel preparó el asesinato".

Así es Daniel Sancho

Daniel Sancho Bronchalo, de 30 años, es hijo del actor Rodolfo Sancho, conocido por sus papeles en series como 'Mar de plástico' o 'El Ministerio del Tiempo', y nieto del también actor Sancho Gracia, fallecido en 2012.

Daniel nació fruto del matrimonio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Ambos se conocieron siendo muy jóvenes mientras acudían a clases de interpretación y el actor fue padre con tan solo 19 años.

Daniel Sancho

Pese a que sus padres se han dedicado a la interpretación, Daniel optó por enfocar su carrera profesional en un sector muy distinto: el gastronómico. El joven chef trabajaba en la empresa de catering La Bohéme.

Daniel Sancho también contaba con un canal de YouTube llamado 'Puro Disfrute' con apenas 200 seguidores. Además, es un apasionado de los deportes náuticos como el surf y, tal y como muestran sus publicaciones en Instagram, parece haber llevado una vida a todo 'lujo': yates, hoteles y viajes con amigos acaparan su perfil en esta red social.

Quién era Edwin Arrieta

Edwin Arrieta en una foto de archivo

Edwin Arrieta era un ciudadano colombiano de 44 años oriundo de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte). Sin embargo, ejercía como cirujano plástico en Lorica (Córdoba) en una existosa clínica en la que se realizaban todo tipo de tratamientos estéticos.

En su propia página web, se describía a Arrieta como un "cirujano estético y reconstructivo que realiza la corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o función corporal".

"El Dr. Edwin Arrieta Aretaga, atiende pacientes generalmente sanos, que por su edad, peso, medidas, o la mala práctica de otras cirugías estéticas, entre otros factores; no se sienten a gusto con su aspecto físico, y deciden hacer cambios en su cuerpo para obtener una mayor armonía facial y corporal y solicitan una cirugía plástica estética".