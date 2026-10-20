Hallan muerta a una mujer de 52 años con múltiples heridas de arma blanca en Carabanchel

Una mujer de 52 años ha sido asesinada en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel. Los agentes de la Policía Nacional ya investigan su muerte tras hallar el cuerpo con múltiples heridas de arma blanca, en un portal de la urbanización en la que residía.

Como consecuencia de las heridas, la víctima, de origen guatemalteco, ha entrado en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que los servicios de emergencia han conseguido revertir la parada, posteriormente ha sido trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre de la capital, donde ha fallecido.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.45 horas de este martes, en el portal de una urbanización, cuando la Policía Nacional ha recibido la llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, han localizado a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.