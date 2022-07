La Guardia Civil alerta de la estafa de la 'ranura manipulada': te roban al sacar dinero del cajero

La Guardia Civil ha informado a través de las redes sociales de la estafa de la 'ranura manipulada' que te roba al sacar dinero del cajero.

Se trata de una práctica habitual de los ladrones. El modus operandi de la denominada "estafa de la regleta" consiste en colocar una falsa ranura por delante de la ranura oficial del cajero automático y, en algunas ocasiones, tienen incluso algo de pegamento por lo que los billetes se quedan atascados en la falsa ranura al salir de la principal.

Si te ocurre: no te vayas y avisa a tu banco

La reacción más común por parte de los usuarios del cajero es que pasados unos minutos y ante la ausencia de los billetes, es marcharse e ir a probar a sacar dinero a otros cajeros. Las recomendaciones si te ocurre algo parecido es que si se sospecha que el cajero está mínimamente manipulado, no lo uses y busca otro que esté por la zona.

Si no te has dado cuenta de que el cajero estaba manipulado y tu dinero no aparece, lo que recomienda la Guardia Civil es que llames a tu banco o a la tarjeta para comunicarlo. Otra recomendación es sacar siempre dinero en cajeros que tengan buena iluminación exterior para evitar que nos pueda suceder.