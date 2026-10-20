El futbolista Sergio Rico y su familia, víctimas de un asalto en su casa mientras cenaban: cinco encapuchados "especialmente violentos" con él

El futbolista Sergio Rico ha sido víctima de un asalto en su vivienda de Bollullos de la Mitación (Sevilla). Tanto él, como su mujer, Alba Silva, sus dos hijos y su madre se encontraban en el interior cuando ocurrió todo. El suceso ocurrió en torno a las 22:00 horas mientras la familia cenaba y los autores, cinco encapuchados, se llevaron diversos objetos de valor y amordazaron al jugador y a sus familiares.

El director de Radioestadio, Edu García ha tenido acceso al atestado policial que señala que todo ocurrió a las 21:54 horas, mientras la familia cenaba, tal y como ha contado en el programa Y Ahora Sonsoles. Como estaban dentro de casa, la alarma no estaba puesta, por eso no se dieron cuenta de que los asaltantantes -cinco encapuchados- habían entrado, según la misma información.

Asimismo, el futbolista ha querido dejar claro que no hubo violencia física, pero sí intimidación, y que ya está todo en manos de las autorirades. Edu García ha recordado que hace unos días el portero del Villarreal también sufrió un robo con el mismo modus operandi, motivo por el cual no pudo jugar al día siguiente.

A Sergio lo habrían atado a una silla

Por su parte, Nacho Gay, director de Vanitatis, ha desvelado en el mismo programa que la pareja se encuentra "muy mal" porque el episodio ha sido "muy duro". Aunque no fueron trasladados al hospital, tuvieron que recibir asistencia médica y psicológica. La familia acababa de volver de un viaje y se encontraron, de repente, con los atacantes.

Intentaron forcejear y huir; de hecho, el periódico ABC apunta a que se habrían intentado esconder en una de las habitaciones, pero los ladrones habrían roto la puerta. Fueron "especialmente violentos" con Sergio, ha aseverado Gay, hasta el punto de atarle a una silla, mientras que con las mujeres no lo fueron tanto y a los niños no les hicieron nada.

La gran incógnita es saber cómo lograron llegar a la casa del futbolista, que se encuentra en una urbanización con fuertes medidas de seguridad. Hay una garita por la que tiene que pasar todo el mundo e identificarse, así como cámaras de seguridad.

Entraron por un punto ciego y huyeron en el coche de Sergio

En este sentido, Jorge García Abadía, periodista de El Español, ha comentado que los asaltantes habrían accedido por la parte de atrás de la urbanización aprovechando un punto ciego, mientras que el periodista Carlos Quílez ha revelado que, al salir, usaron el propio vehículo de Sergio Rico y encañonaron al vigilante de seguridad.

Todos los periodistas coinciden en que se trata de una banda muy profesional que tenía organizado el robo. Cabe destacar que esta es una casa de alquiler, ya que el futbolista se está construyendo otra en Sevilla. La Guardia Civil estaría trabajando, según García Abadía, con un perfil de una banda del Este con conocimientos militares que podría estar relacionada con otros robos en la zona.