¿Es festivo el jueves 7 de diciembre? Por qué no es día lectivo

La primera semana de diciembre se caracteriza por los días festivos que contiene: los días 6 y 8 de diciembre son considerados festivos a nivel nacional, aunque el día entre medias - en 7- es "no lectivo" solo en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué algunos estudiantes no van a clase este jueves, mientras que sus padres sí que tienen que ir a trabajar?

¿Hay que ir a trabajar el día 7 de diciembre?

El día 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, y el día 8 de diciembre tiene lugar la festividad de la Inmaculada Concepción. Entre medias, sin embargo, se sitúa el día 7 de diciembre, que se considera una jornada laboral ordinaria en el calendario de los trabajadores. Sin embargo, en muchas Comunidades Autónomas se ha decidido dar un respiro a los estudiantes, y declarar "no lectivo" este día, dando lugar a unas pequeñas vacaciones escolares durante el Puente de la Constitución. Aunque los estudiantes no tengan que ir a clase en estas comunidades, sin embargo, no se considera que el día 7 de diciembre sea lectivo.

En todas las Comunidades Autónomas se deben impartir cursos escolares de 175 días , y los Centros Escolares y las Consejerías de Educación cuentan con la competencia para establecer algunos días no lectivos que encajen dentro del programa. En cada provincia, se pueden establecer hasta dos días festivos para los escolares. Estos días suelen coincidir con festividades autonómicas, regionales o locales, o se establecen para equiparar los días de descanso entre diferentes Comunidades Autónomas.

¿En qué comunidades el día 7 de diciembre es no lectivo?

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Galicia

Islas Canarias

La Rioja

Región de Murcia

Navarra

País Vasco

Ceuta

Melilla

Cabe destacar que los Consejos Escolares de cada centro tienen la capacidad de repartir también algunos días no lectivos. Por lo tanto, se puede dar el caso de que mañana no haya clase en algunos centro que no se encuentren en las Comunidades Autónomas que han declarado no lectivo el día 7 de diciembre.