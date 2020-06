Fernando Simón y el fin del estado de alarma: "La responsabilidad recaería en las comunidades autónomas para hacer la gestión y el control de los riesgos"

Fernando Simón ha explicado los datos del coronavirus en las últimas 24 horas, en el que no se ha registrado ningún nuevo fallecido. "Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer". Lo que no quiere decir que la cifra de muertos en las últimas 24 horas no haya variado, a que hay comunidades que suman nuevos muertos, respecto a la jornada de ayer, pero ninguno de ellos se habría producido en las últimas 24 horas. "Los datos mantienen la misma tendencia que en las últimas semanas, con buena evolución".

Según las últimas declaraciones desde el Gobierno, se va a solicitar la última prórroga del Estado de Alarma para las siguientes dos semanas, por lo que se espera que el día 22 de junio se ponga fin a las restricciones y, por tanto, algunas comunidades, como son Madrid y Cataluña, que deberían pasar en esa fecha a la fase 3, se queden sin completar este periodo. Ante este caso, Simón explica que "la responsabilidad recaería en las comunidades autónomas para hacer la gestión y el control de los riesgos".

Fernando Simón también se ha referido a la vuelta al colegio de los más jóvenes, y ha confirmado que ya se está trabajando en ello junto al ministerio de Educación, para que se pueda producir una vuelta progresiva de la manera más segura: “Hemos trabajado para tener a finales de este mes unas guías para la vuelta al colegio".

Por último, ha lamentado que durante el fin de semana, numerosos jóvenes hayan participado en distintas fiestas y botellones, algo prohibido y que pone en peligro la salud, no solo de ellos, sino también la de la ciudadanía. "Todos hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande para intentar controlar la evolución de la epidemia y estas cosas me preocupan".

