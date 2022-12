El Journal of the American College of Cardiology (JACC) ha publicado un nuevo número especial en el que analiza las diferentes enfermedades cardiovasculares específicas y los factores de riesgo en todo el mundo. Este informe concluye que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo.

El informe tiene en cuenta hasta 18 enfermedades, 15 factores de riesgo e incluye datos de 204 países, lo que ha permitido concretar las principales causas de muerte. A la hora de clasificar las cifras de fallecidos, las diferencia entre ubicación, sexo y edad en casos desde 1990.

La principal conclusión es que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte cardiovascular, provocando 9,44 millones de decesos solo en 2021, mientras que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable de muerte cardiovascular, con 11,3 millones de fallecimientos el pasado año.

¿Qué es la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial?

Clínic Barcelona informa de que la cardiopatía isquémica se produce cuando las arterias que suministran sangre al músculo del corazón se obstruyen, impidiendo así que llegue el fujo de la sangre. En Europa, se calcula que esta enfermedad es la causa de cuatro millones de fallecimientos al año, siendo el 47% de las muertes totales.

Por otro lado, la hipertensión tiene que ver con la presión arterial elevada, un aspecto que suele empeorar con el tiempo, según informa la Clínica Mayo. Hay diferentes etapas de la misma, según el caso y el paciente, aunque la sistólica se oridyce de nabera nañs frecuente en personas mayores de 65 años.