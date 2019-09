España, el país más infeliz de Europa y el segundo del mundo

Australianos y canadienses comparten podio mundial en el ránking de la felicidad, ya que el 86% de sus ciudadanos afirman ser felices, les siguen China (83%) y Estados Unidos (79%).

A nivel europeo, Francia y Gran Bretaña son los países que se declaran más felices. Ocho de cada diez franceses considera que es una persona feliz, al igual que el 82% de los británicos. Los menos felices son los argentinos (34%), los españoles (46%) y los rusos (47%).

En países como Bélgica, Suecia e Italia se ha producido una caída generalizada de la felicidad, en España, en concreto la bajada es del 6 por ciento. Además, el nivel de felicidad también ha retrocedido en la India (83% vs 77%), en Sudáfrica (70% vs 59%), Corea del Sur (57% vs 54%) y Japón (60% vs 52%), mientras que se ha mantenido en países como China (85% vs 82%) y Arabia Saudí (76% vs77%).

¿Qué da la felicidad?

El dinero no da la felicidad a los españoles. Lo que más satisfacción genera es tener salud y bienestar físico (58%), seguido de los hijos (51%) y las relaciones sentimentales (48%). También nos sentimos felices con nuestra seguridad personal (45%) y con saber que nuestra vida tiene sentido (42%).

Sin embargo, no todos los datos son optimistas. El tiempo empleado en las redes sociales (9%) y mudarse a otro país (8%) están entre las cuestiones que menos felicidad generan a los españoles.

A nivel mundial y a pesar de su popularidad, se ha demostrado que las redes sociales no son una de las principales fuentes de bienestar emocional.