El escándalo Harrods: Mohamed Al Fayed, acusado de violar, humillar y amenazar a empleadas durante años

Cinco mujeres han denunciado haber sido violadas por el multimillonario Mohamed Al Fayed, fallecido el año pasado a los 94 años, cuando trabajaban en Harrods, los almacenes de lujo de los que Al Fayed fue propietario entre 1985 y 2010.

La BBC ha destapado el escándalo de los abusos sexuales por parte del empresario en un documental donde más de veinte exempleadas le acusan de violación.

El documental 'Al-Fayed: Predator at Harrods' (Al-Fayed: depredador en Harrods) reunió pruebas que indican que, durante el tiempo que Fayed fue propietario, Harrods no solo no intervino, sino que ayudó a encubrir las acusaciones de agresión sexual.

"Dejé claro que no quería que eso ocurriera. No di mi consentimiento. Sólo quería que terminara", relató una de las mujeres, que dijo que el multimillonario la violó en su apartamento de Park Lane, una lujosa zona del centro de la capital británica.

"Mohamed Al Fayed era un monstruo, un depredador sexual sin ningún tipo de brújula moral", agregó, y resaltó que todo el personal estaba asustado porque "cultivaba activamente el miedo."

Los abogados de las víctimas coinciden en decir que Al Fayed era "un monstruo", un "depredador sexual" al que comparan con Jimmy Savile, Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein.

Tocamientos, violaciones y amenazas a menores de edad

Tocamientos, violaciones en viajes de trabajo, humillaciones y amenazas, además de control por parte del equipo de seguridad forman parte de la dinámica de maltrato al que Fayed sometió a sus trabajadoras, algunas menores de edad, que fueron obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad o no se atrevieron a denunciar al poderoso empresario en esa época por temor a represalias.

Harrods colaboró en los abusos de Al Fayed

El abogado Dean Armstrong explicó que lo que había en Harrods era "un sistema de tráfico de mujeres para la gratificación sexual" de Al Fayed, que incluía un proceso de selección y exámenes ginecológicos invasivos, y acusó a la compañía de haber incumplido su deber de velar por la plantilla y "garantizar la seguridad en el trabajo".

El letrado reveló que su bufete ya representa a 37 exempleadas dispuestas a llevar el caso a los tribunales y espera que otras se acerquen tras ver el documental de la BBC.

Subrayó que su meta es "obtener justicia para las víctimas" y que va "mucho, mucho más allá del dinero".

Otro de los letrados declaró que se trata de "uno de los peores casos de explotación sexual corporativa" jamás vistos y mantuvo que Harrods "debe aceptar la responsabilidad por el daño que estas mujeres han sufrido".

Los propietarios de los famosos almacenes, que pertenecen ahora a Harrods Ltd (propiedad del Estado de Catar), aseguran estar "absolutamente horrorizados" por las acusaciones y señalan que desde que empezaron a surgir en 2023 establecieron un sistema de compensación.

Padre del novio de Lady Di y figura muy conocida en Reino Unido

Mohamed Al Fayed, de origen egipcio, inmigró al Reino Unido en 1974 y ya era una figura pública muy conocida cuando se hizo cargo de Harrods en 1985.

Su hijo Dodi fue el novio de la princesa Diana de Gales y ambos murieron en un accidente de coche en agosto de 1997 en París mientras trataban de huir de la persecución de los fotógrafos de prensa.