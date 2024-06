Un empleado de Wegow, despedido por participar en un ataque homófobo en la Feria del Libro

El periodista y escritor, Fonsi Loaiza, ha denunciado haber sido víctima de un ataque ultraderechista, pasado viernes 14 de junio, en la Feria del Libro de Madrid cuando se encontraba firmando ejemplares de su libro 'Florentino, el poder del palco'

En el incidente estuvo implicado un directivo de la 'ticketera' Wegow que ha despedido al empleado y ha informado de ello a través de un comunicado.

Varios artistas, como Triángulo de Amor Bizarro, Ska-P o Los Chikos del Maíz, se desvincularon de la empresa en redes sociales e incluso retiraron de la plataforma sus entradas. En el comunicado, Wegow ha desmentido que el empleado en cuestión sea fundador de la compañía.

Ataque ultra al grito de "rojo de mierda"

El pasado viernes, Loaiza publicó un vídeo en Twitter (X) en el que se podía ver a varias personas que le increparon al grito de "rojo de mierda, maricón" mientras este firmaba su último libro, 'Sospechosos habituales. Corrupción en el Estado español', en una de las casetas de la Feria del Libro.

"Hoy he sufrido un ataque ultraderechista en la firma de mi libro en @FLMadrid al grito de 'rojo de mierda, maricón'. La policía no se los ha llevado detenidos y me ha recriminado a mí por llamarles nazis. Así campa a sus anchas el fascismo en España. ¡No pasarán!", escribía el periodista. Uno de los implicados que aparecen en dicho vídeo era un trabajador de Wegow.

Por su parte, los artistas que se han desvinculado de la empresa, como Triángulo de Amor Bizarro, han pedido que "se limpie" la compañía. "Estamos cambiando los enlaces de las entradas de Wegow de los conciertos del aniversario que gestionamos nosotros a una nueva ticketera. Cuando se limpien las empresas y no haya putos nazis, hablamos", escribía el grupo.