Ecologistas en Acción denuncia que las playas caninas se han convertido en areneros para perros

El informe de la organización ecologista analiza las playas mas contaminadas y peor gestionadas del litoral español. Por primera vez incluye las playas caninas, la peor es la de Calzoa en Pontevedra con un alto valor ecológico pero transformada en un arenero para perros.

Ecologistas en Acción acusa directamente al Ayuntamiento de Vigo de transformar la playa de Calzoa en un espacio para mascotas y la califica como la peor playa canina de España. Cada vez se designan más playas caninas pero no se tienen en cuenta criterios ecológicos.

Los paseos con perros por las playas causan efectos no deseados sobre la fauna, sobre todo las aves. La interacción entre aves y perros, es que el can actúa como predador y el perro percibe a las aves como presas. No quieren demonizar ni a las mascotas ni a los dueños pero si poner de manifiesto los problemas medioambientales que plantean y que deben ser abordados por las administraciones.

De las 48 banderas negras otorgadas este año 17 son por la urbanización de la costa, a veces invadiendo el dominio público marítimo-terrestre; 12 por vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración; 6 por contaminación química, lumínica y/o acústica; 6 por afecciones a la biodiversidad; 3 por acumulación de basuras marinas; 2 por dragados y ampliaciones portuarias sin justificación.

Estas son las playas con bandera negra en España