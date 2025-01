Donald Trump en 10 datos que no conocías: cuánto dinero tiene, qué ha estudiado o qué fobias tiene

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una de las personas más reconocidas del mundo. El candidato republicano va a comenzar su segundo mandato al frente del país norteamericano, tras el de 2017 a 2021. Esta vez lo hace siendo el primer presidente condenado, aunque gracias a la sentencia no cumplirá cárcel ni pagará multa.

Pero Trump no solo ha estado involucrado en casos judiciales, también ha formado parte del mundo del espectáculo gracias a sus apariciones en películas y series hasta en el mundo del deporte.

Cameos en el mundo del cine y la televisión

Uno de los cameos más famosos de Trump es el de la película Solo en casa 2: perdido en Nueva York, donde le preguntan por las direcciones en el Hoel Plaza, propiedad de Trump en ese momento. También ha aparecido en 'Sex and the city', "Zoolander", "Little Rascals" y "The Fresh Prince of Bel-Air". Incluso sale en un capítulo de Los Simpsons.

Tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood desde 2007 por su trabajo como productor y presentador del programa "The Apprentice".

Su peinado

Su característico peinado, que ha sido objeto de bromas durante años, tiene una historia. Él dice que es su cabello natural y que solo se lo peina hacia adelante, aunque ha afirmado en entrevistas que cad mañana le dedica mucho tiempo.

Sus estudios de Economía

Es licenciado en economía por la Wharton School of the University of Pennsylvania, ya que se graduó en esta especialidad en 1968 con un Bachelor of Science. También pasó por la Universidad de Fordham dos años.

Su riqueza

El patrimonio actual del magnate se eleva hasta los 7.700 millones de dólares, la mayor parte gracias a sus propiedades inmobiliarias, clubes de golf, complejos turísticos y sus acciones en Trump Media & Technology Group.

Si bien, no se encuentra ni entre las 500 personas más ricas del mundo, por las causas penales a las que se ha enfrentado en los últimos años. Su posición actual según el índice de multimillonarios Bloomberg es la nº 85.

Apasionado del fútbol y de la WWE

En 1983 compró los New Jersey Generals, un equipo de la United States Footbal League, que por aquel entonces intentaba competir con la National Football League, pero la liga colapsó en 1986.

Además, Trump ha formado parte del mundo de la WWE (World Wrestling Entertainment), participando en eventos e incluso se peleó con el presidente de la compañía, Vince McMahon, en un combate llamado Battle of the Billionaires.

Cinco hijos de diferentes matrimonios

Con su primera esposa, Ivana Trumo tuvo tres hijos: Donald Trump Jr. (nacido en 1977), Ivanka Trump (nacida en 1981) y Eric Trump (nacido en 1984); con su segunda, Marla Maples. tuvo a su hija Tiffany Trump, nacida en 1993 y con su actual esposa Melania Trump, tiene un hijo en común, Barron Trump que nació en 2006.

Se presentó primera vez en las eleccones del año 2000 como candidato del Partido de la Reforma de Estados Unidos, aunque abandonó después de las primarias.

Es germófobo

Ha reconocido esto en varias ocasiones. Trump tiene un miedo irracional a los gérmenes, bacterias, virus y la suciedad en general. Evita dar la mano y es muuy meticuloso con la limpieza. Prefiere la comida rápida a la que considera más segura.

Presidente de mayor edad

En 2017 cuando inició su primer mandato, Trump tenía 70 años, lo que le convirtió en el presidente de mayor edad en hasta ese momento en asumir el cargo. Luego, Joe Biden con 78 años le quitó el récord.