Dani Alves presenta un recurso de apelación para pedir su libertad provisional

El equipo legal de Dani Alves ha presentado ante la Audiencia de Barcelona un recurso de apelación contra el auto de la juez de instrucción que rechazó su solicitud de libertad provisional. El ex jugador del Barcelona ha sido acusado por violar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal.

Alves se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero por el "alto riesgo de fuga", algo que descarta la defensa del futbolista, que considera que es "inexistente" por la solidez del material probatorio acopiado en la instrucción y el convencimiento del brasileño de afrontar con argumentos de hecho la acusación y demostrar su inocencia.

En el escrito alegan que no hay riesgo de que Alves se marche de España eludiendo su responsabilidad con la justicia, debido al "innecesario desdoro" que podría suponer para familia e hijos.

Asimismo, en el texto presentado al la Audiencia, insisten en que informe pericial aportado a la juez y el material audiovisual analizado, fotograma a fotograma, de las cámaras de la discoteca en la que se produjo la supuesta violación. Aseguran que si la joven distorsionó los hechos que sucedieron durante los primeros 20 minutos en el que estuvieron la mesa del reservado, también podría estar mintiendo sobre la violación.

"Se insiste en que Dani Alves modificó su primera versión y que la segunda la contradice, habrá que convenirse que en términos de consistencia y contradicción estarían en empate el presunto autor y la presunta víctima (…) son muchas las incoherencias, inconsistencias absolutamente radicales (de raíz)", afirman en el recurso.

Muestran a dos adultos desarrollando un juego erótico de seducción preambular a un coito

En el informe técnico, el equipo legal de Alves ha rechazado el relato de miedo, colapso, nervios e intimidación que alegó la víctima con las imágenes que discurren cuando están todos en la mesa VIP. "Distan de patentizar un microcosmos de pánico terror y dominación anulatorio de la voluntad, más bien muestran a dos adultos desarrollando un juego erótico de seducción preambular a un coito", explican.

Además, defienden que entre los dos minutos que pasan entre que el futbolista va al baño y la joven le sigue y entra: "Más bien parece que deciden de común acuerdo y que consultó con sus amigas la conveniencia de encerrarse en el lavabo". Y pone en duda las declaraciones de la amiga de la víctima en las que dice que no casi no pudo hablar con la denunciante y lo contrapone con los fotogramas donde se ve que no solo interactúa y está junto a su amiga durante los 20 minutos que comparten la mesa VIP, sino que está con ella en esos dos minutos previos al momento que ella decide voluntariamente acudir donde se había ido el jugador.

Y destacan la inconsistencia del relato de la prima de la joven de 23 años cuando, al preguntársele por qué le dijo a la joven "ve y zánjalo", a preguntas de la juez, respondió que lo dijo "para que siguiesen hablando".