Dan de alta a dos de los niños portadores asintomáticos de la bacteria de la difteria

Diez personas, ocho niños y dos adultos, del entorno del menor de 6 años de Olot (Girona) que no había sido vacunado y que permanece en estado grave en el hospital Vall d'Hebrón afectado por difteria, dieron positivo a la presencia de la bacteria, aunque no han desarrollado la enfermedad porque estaban vacunados.

Para que no transmitan la bacteria a otras personas no vacunadas, los portadores asintomáticos están siendo tratados con antibióticos específicos y no salen de su casa hasta que les haya desaparecido la bacteria, cosa que ha sucedido ya en dos de ellos.

Fuentes de Salud han confirmado que el niño de Olot al que sus padres no vacunaron y al que el 28 de mayo se le diagnosticó la difteria "continúa hospitalizado en estado grave recibiendo tratamiento específico para la enfermedad".