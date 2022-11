Cuidado si tienes estos productos en el baño: alertan de que pueden ser cancerígenos

La empresa Unilever, el gigante internacional de los productos de higiene personal y belleza, ha anunciado la retirada del mercado de champús en aerosol como medida de precaución ante la posibilidad de que contengan benceno, una sustancia química que puede causar cáncer.

Aunque se trata de una decisión tomada por la propia compañía, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recoge la alerta de Unilever en su web.

Estos productos se comercializan en EEUU y Canadá, y no se venden en España, pero no se descarta que ciudadanos españoles los hayan podido comprar por Internet.

Qué es el benceno

"El benceno está clasificado como carcinógeno humano. La exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral ya través de la piel y puede provocar cánceres, como leucemia y cáncer de sangre de la médula ósea y trastornos de la sangre que pueden poner en peligro la vida" afirma la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en su web.

Champús en seco

Los champús en seco se han popularizado por su facilidad de uso. Te ayudan a salir del paso cuando no se tiene tiempo para lavarse el pelo. Pero no limpian, solo disimulan la grasa por lo que no son un sustituto del champú tradicional.

Los champús retirados

Marca DOVE

Dove Dry Shampoo Volume and Fullness

Dove Dry Shampoo Fresh Coconut

Dove Dry Shampoo Fresh and Floral

Dove Dry Shampoo Ultra Clean

Dove Dry Shampoo Invisible

Dove Dry Shampoo Detox and Purify

Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal

Dove Dry Shampoo Go Active

Marca TRESEMMÉ

Tresemmé Dry Shampoo Volumizing

Tresemmé Dry Shampoo Fresh and Clean

Tresemmé Pro Pure Dry Shampoo

Marca NEXXUS

Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist

Nexxus Inergy Foam Shampoo

Marca SUAVE

Suave Dry Shampoo Hair Refresher

Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive

Marca BED HEAD

Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo

Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo

Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo

Marca ROCKAHOLIC