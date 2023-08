Cuánto pueden durar los síntomas de un golpe de calor

Este verano es uno de los más calurosos que puedan recordarse. Según la AEMET, agosto llega con un gran contraste térmico. Los primeros días serán calurosos, alcanzando los 40 grados en la zona sur de España, pero a partir del jueves se producirá un "extraordinario y breve descenso".

Las dos primeras olas de calor han dejado 381 muertos en nuestro país, mientras que el año pasado se contabilizaron un total de 11.000 muertes por golpes de calor.

Razones y síntomas

Un golpe de calor se produce cuando la temperatura del cuerpo sube muy rápido, hasta los 40º o más. Ocurren con más frecuencia en los meses estivales, cuando el Sol cobra más fuerza y suben las temperaturas.

Las principales razones que llevan a sufrir uno en días calurosos, incluyen:

Realizar una actividad física intensa.

Pasar mucho tiempo en una zona con temperaturas altas.

Llevar demasiada ropa.

Beber alcohol (afecta a la regulación corporal).

Deshidratarse por no beber suficiente agua.

Falta de aire acondicionado.

Algunos medicamentos afectan la capacidad del organismo de mantenerse hidratado y responder al calor.

Usar ciertos estimulantes legales o ilegales (como anfetaminas o cocaína).

La edad también es un factor de riesgo. Niños y mayores de 65 años son más vulnerables, y por tanto deben extremar las precauciones ante el calor. Además, ciertos estimulantes legales o ilegales (como anfetaminas o cocaína) pueden dejar el cuerpo en un estado más vulnerable ante los golpes de calor, al igual que algunas enfermedades crónicas, la obesidad o el sedentarismo.

Durante un golpe de calor, los síntomas más habituales que se experimentan incluyen: fiebre, sudoración, pulso y respiración acelerada, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, confusión, problemas en el habla y piel enrojecida. En los casos más extremos, se puede llegar al desmayo o incluso las convulsiones.

De sentir estos síntomas, o presenciar a alguien que los sufra, es crucial actuar inmediatamente. Estos trastornos ocurren en muy poco tiempo y sus consecuencias pueden ser desde leves hasta graves, incluyendo lesiones en el cerebro, corazón, riñones o los músculos, provocando daños irreparables, o incluso la muerte.

Cómo actuar

Ante un golpe de calor, hay que:

Buscar una sombra.

Retirar el exceso de ropa.

Beber agua.

Tomar una ducha para refrescar el cuerpo.

Usar sábanas húmedas frías / bolsas de hielo.

Si tras echar una mano los síntomas no remiten, será necesario llamar a urgencias. Por lo general, los golpes de calor no duran más de 6 horas. Si se prolongara, podría provocar daños graves. Y si no se tratara, podría alargarse hasta las 24 horas y provocar la muerte.

La prevención es muy importante, ya que cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, sin necesidad de realizar un esfuerzo extremo o tener una afección anterior. Por lo general, la mejor opción será siempre evitar salir en las horas de mayor calor, buscar la sombra, evitar ejercicios intensos, hidratarse con agua regularmente, etc.