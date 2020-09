¿Cuándo empiezan las clases? Fechas de apertura de colegios y curso escolar por comunidad

El curso escolar 2020-21, marcado por la pandemia de coronavirus, ya ha comenzado en algunas comunidades autónomas. En septiembre los alumnos de toda España volverán a las aulas y las autonomías ya han perfilado cómo será la 'vuelta al cole'. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, afirmó en Más de Uno que España está "preparada para abrir sus colegios". "Los niños van a estar seguros y los padres tienen que saber que los beneficios de la escuela son muy superiores a los de cualquier otra eventualidad", ha asegurado Celaá.

La ministra responde a las críticas por su "falta de liderazgo" y asegura: "He estado a pie de obra, disponible;he pasado agosto hablando con los consejeros, solo me he retirado 7 u 8 días de mi despacho, pero no de mi teléfono". Además, considera, sobre las suspicacias que ha generado la 'vuelta al cole' que "las autonomías tienen transferidas todas las competencias en Educación y desde junio que tenían toda la información, empezó su turno".

Los colegios abren ya sus puertas. Estas son las fechas por comunidad autónoma de comienzo del curso escolar:

Andalucía

El curso comienza en Andalucía en las fechas previstas: el 1 de septiembre para la educación infantil, el 10 de septiembre los alumnos de Primaria y el 15 de septiembre para los de Secundaria y Bachillerato.

Aragón

Los alumnos de infantil comenzarán en Aragón el 7 de septiembre, los de Primaria el 8 y el 10 lo harán los de ESO, Bachillerato y FP.

Asturias

El 22 de septiembre darán comienzo las clases de Infantil y Primaria en Asturias, mientras que los alumnos de Secundaria y Bachillerato empezarán el 29 y los de FP el 30.

Baleares

En las Islas Baleares, el curso empezará el 10 de septiembre de manera presencial para todo el alumnado y con pruebas serológicas a aquellas personas de riesgo dentro del cuerpo docente. Exccepto los alumnos de FP que iniciarán las clases el 29,

Canarias

Los alumnos canarios de Infantil y Primaria regresarán a las aulas el 15 de septiembre y de forma presencial, sin actividades extraescolares y con servicio de comedor por turnos. Los de ESO y Bachillerato volverán un día después, y los de FP el 17.

Cantabria

Las clases darán comienzo el 7 de septiembre en lo que han denominado grupos estables de convivencia de 25 alumnos en los niveles de Infantil y Primaria. Los alumnos de ESO, Bachillerato y FP comenzarán las clases el día 10.

Cataluña

Las clases arrancarán el 14 de septiembre de forma presencial, y, en caso de nuevas restricciones, se optará por la docencia online. Cataluña baraja hacer obligatorio el uso de las mascarillas en las aulas.

Castilla-La Mancha

El 9 de septiembre dará comienzo el curso escolar en Castilla-La Mancha, y lo hará de forma presencial.

Como medida para controlar los contagios, el gobierno autonómico repartirá un millón de mascarillas, contará con rastreadores específicos y someterá a tests a los 15.000 profesores de la región.

Castilla y León

Al igual que en Castilla-La Mancha, las clases se iniciarán el 9 de septiembre de forma presencial para los alumnos de Infantil y Primaria, el resto regresarán el día 14, aunque se pretende digitalizar los centros por un posible confinamiento.

Algunas de las medidas que ha adoptado esta comunidad autónoma ha sido la reducción de la ratio y la contratación de 800 docentes, así como la realización de pruebas PCR a todos ellos.

Comunidad Valenciana

Las clases darán comienzo el próximo 7 de septiembre. Según han asegurado fuentes del Ejecutivo valenciano, la región está preparada para la vuelta al cole gracias al acuerdo alcanzado con la comunidad educativa.

Para afrontar el próximo curso escolar, se movilizarán 207 millones de euros para centros públicos y concertados. Además, han asegurado que, aunque contemplan "todos los escenarios", van a optar por la "mayor presencialidad posible".

Extremadura

Los alumnos extremeños regresarán a las aulas entre el día 10 de septiembre para Infantil, Primaria y ESO; y el 11 para los de Bachillerato y FP.

Galicia

Las clases darán comienzo el 10 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria y el 16 de septiembre para el resto; el número de alumnos por clase estará limitado a 25. Además, se realizarán test serológicos a los profesores de centros públicos y concertados.

La comunidad dirigida por Núñez-Feijóo pretende hacer obligatorio el uso de la mascarilla en las escuelas, a partir de alumnos desde los 6 años.

La Rioja

Los alumnos volverán a sus respectivos colegios el 7 de septiembre. Se contemplan dos escenarios, con la presencialidad de los estudiantes hasta 2º de la ESO, y un segundo caso con la combinación entre clases online y presenciales a partir de 3º de la ESO.

Madrid

El inicio de curso en la región madrileña será el próximo 4 de septiembre para los alumnos de 0-3 años. El 8 de septiembre se incorporarán los alumnos de Educación especial, infantil 3-6 años y Primaria (1º,2º y 3º). Las clases de 4º,5ºy 6º de Primaria comenzarán el jueves 17 de septiembre.

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO, FP Básica y Grado Medio comenzarán el viernes 18 de septiembre.

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO regresarán a las aulas el 9 de septiembre, el mismo día que los de 1º y 2º de Bachillerato, mientras que la Formación Profesional Superior lo harán el 28 de septiembre.

Murcia

Los aumnos de Infantil y Primaria de la región comenzarán las clases el 14 de septiembre. La Consejería de Educación ha fijado retrasar el inicio a esta fecha, cuando en principio estaba pensado que los alumnos se reincorporaran entre el 7 y el 10 de septiembre. En el caso de algunos alumnos de Secundaria y Bachillerato, que estaba previsto, empezaran las clases entre el 10 y 11 de septiembre, verán retrasada su entrada a las aulas. Los alumnos de FP comienzan el 15 de septiembre.

Navarra

Las clases en la Comunidad Foral de Navarra comenzarán entre el 4 y 7 de septiembre para todos los niveles educativos. Según han informado desde el Ejecutivo regional, se contemplan cuatro escenarios diferentes.

La mascarilla será obligatoria entre los profesores y los alumnos desde 5º de Primaria y se suprimirán el servicio de comedor y las actividades extraescolares. Además, se contratará un total de 666 profesores y destinarán un presupuesto de 47 millones de euros.

País Vasco

Las clases comenzarán el 7 de septiembre de forma presencial y con grupos estables. En cuanto al horario, los alumnos acudirán a los centros únicamente por la mañana.

Ceuta y Melilla

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las clases comenzarán el día 10 y 9 de septiembre respectivamente.

Seguro que te interesa...

- El portavoz del sindicato de educación CSIF: "Está claro que la vuelta al cole no es segura"

- Lucía, mi pediatra: el coronavirus en los niños y la vuelta al cole