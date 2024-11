Cristina Fallarás arremete contra Errejón: "No existen denuncias falsas, hasta que te toca a ti ¿no?"

Es una denuncia "falsa". Hay que reabrir la causa para que pueda "exponer la realidad de los hechos". La situación actual es un "limbo procesal". Esta es la situación que grosso modo planteaba esta semana el exdiputado Íñigo Errejón, después de que el caso se archivase temporalmente, debido a la baja por maternidad de la abogada de la actriz Elisa Mouliaá.

En su recurso, recogido por Europa Press, el que fuera portavoz parlamentario de Sumar se dirigió al Juzgado Número 47 de Madrid y subsidiariamente a la Audiencia Provincial de Madrid criticando lo que considerab una "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho" por parte de la letrada de Mouliaá.

Que Íñigo Errejón tildase de "falsa" la denuncia ha generado una oleada de reacciones en las últimas 48 horas. Entre ellas, la primera, la de la afectada, la de Mouliaá. En su aparición televisiva, la actriz manifestó sentirse "bastante paralizada" por la situación, sobre todo ante la gravedad de las acusaciones de "mala fe" y "fraude" planteadas por la defensa de Errejón."Estoy bastante paralizada porque ha recurrido. La abogada ha alegado que es denuncia falsa con mala fe. No entiendo cómo funciona el proceso judicial, pero quizá debía haber hablado ese día y que después se suspendiera", comentó la actriz, refiriéndose al día en que estaba programada la declaración de Errejón.

"Por qué siempre hablamos de las víctimas"

La reacción que tampoco se ha hecho esperar ha sido la de Cristina Fallará, la periodista que reconoce haber recibido varias denuncias anónimas por violencia sexual de distintos políticos (entre ellas, la de Errejón). En el programa de Antena 3 de Ahora Sonsoles, Fallarás reconoce haberse quedado "de piedra" tras las palabras de Errejón: "No existen las denuncias falsas hasta que te toca a ti, ¿no?".

Durante su charla con Sonsoles Ónega, Fallarás ha dejado clara la indignación y rabia que siente con respecto a este tema. "Este señor hace una cosa tremenda que a mí me fascina, porque dice 'no voy a contar lo mío porque lo quiero contar ante los tribunales, pero sí cuento que es una denuncia falsa'. Mira una cosa, o lo cuentas todo en los tribunales o lo cuentas todo fuera, porque si tú dices que es una denuncia falsa, que es ahondar en el estigma contra las denunciantes, ahondar en el estigma contra las mujeres que se atreven, y en la idea de la denuncia falsa, si vas a decirlo nos lo vas a explicar y si no te lo guardas para el juzgado".

Con todo, la pregunta que se ha hecho la periodista es "por qué estamos siempre hablando de las víctimas", ya que ahora parte del foco se ha puesto en Elisa Mouliaá, que es la denunciante. "Ahora basta con que Errejón diga ‘es una denuncia falsa’ para que todos creamos que tiene algo que decirnos", ha sentenciado.