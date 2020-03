El 90% de los casos de coronavirus en España son importados

SEGUIMOS EN ESCENARIO DE CONTENCIÓN

Siguen aumentando los casos positivos de coronavirus en España (tenemos ahora mismo 81 ingresados). No es una sorpresa, recuerdan las autoridades sanitarias y en su nombre el portavoz Fernando Simón, que el 90% de los casos son importados, enfermos procedentes de Italia o de alguna otra zona de riesgo. Por eso no cambia el nivel de alerta en nuestro país: no tenemos ningún brote y por eso seguimos en un escenario de contención.