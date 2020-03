Coronavirus en España: 11.178 casos totales, 491 muertos y 1.098 altas hospitalarias

En una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Emergencia, integrado por los responsables de Sanidad, Interior, Transporte y Defensa, Fernando Simón ha explicado que en las últimas 24 horas se han confirmado 1.987 casos nuevos, lo que supone un 17,7% más de lo observado respecto al lunes.

Asimismo, ha contado que la Comunidad de Madrid sigue siendo la que concentra la mayor parte de los casos, pero que ya no concentra la mitad del total de los contagios -ha pasado del 50% al 43%-.

El resto de las comunidades autónomas también están aumentando la transmisión del virus progresivamente. Tras Madrid, las más afectadas son Cataluña, País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Navarra. Sólo entre Madrid y Cataluña se concentran el 56% del total de casos.

Fernando Simón ha explicado que aunque Madrid tiene el 43% de los casos, la distribución es diferente porque también es la comunidad donde el porcentaje de curados es mayor. Esto se debe a que durante el primer periodo de la epidemia, los brotes detectados se asociaron a grupos de alto riesgo por lo que el nivel alto de hospitalizaciones, UCI y fallecimientos entraba dentro de lo esperado.

También ha contado que de los 11.178 casos, actualmente están activos 9.659 y que progresivamente se observa que el incremento diario se ralentiza un poco, aunque pide valorar este dato con cuidado porque puede haber pequeñas modificaciones en las definiciones de casos que podrían explicar esta reducción: "los próximos dos o tres días lo valoraremos más exactamente".

Respecto al tratamiento del virus, descarta que haya alguno específico o vacuna, pero sí que hay un tratamiento de soporte, por lo que insta a que los contagiados que sean de carácter grave sean atendidos correctamente.

Para ello, pide responsabilidad al resto de la sociedad para que no acudan a los centros de salud a no ser que sea absolutamente necesario: "Tenemos que ser responsables reduciendo la carga del sistema de salud por cargas que no sean tan importantes".

"La población está siendo ejemplar a la hora de seguir las recomendaciones y proteger a los que nos rodean, pero hay que ser conscientes de que esto durará como mínimo otros diez días", por lo que pide "mantener la tensión", que es importante. También agradece a todos los ciudadanos y los servicios públicos que trabajan por implantar las medidas.

El responsable de Defensa ha explicado que se ha comenzado a desplegar al Ejército de Tierra en diferentes ciudades. Además, se le ha preguntado también a Simón sobre los criterios a la hora de elegir a quién se realizan las pruebas diagnósticas: "No a los casos leves porque con las medidas de aislamiento está garantizado".

También ha informado de que por el momento hay más de 400 sanitarios afectados por el coronavirus.

